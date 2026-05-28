¿Raúl Ruidíaz vuelve a Universitario? Diego Penny sorprende con fuerte declaración: “La tiene clara”

Raúl Ruidíaz sorprendió a los hinchas de Universitario de Deportes en las últimas horas, debido a que realizó una serie de publicaciones relacionadas con el conjunto crema. Estos mensajes dieron a entender a los hinchas de la 'U' que el delantero tendría pensado volver pronto a Ate.

Uno de estos mensajes encriptados fue el saludo de cumpleaños que le dio a Jairo Concha en un reciente post, donde puso “espérame”, lo cual volvió a reavivar las especulaciones sobre su regreso a Universitario.

Raúl Ruidíaz y su mensaje a Jairo Concha.

Debido a estos hechos, el exfutbolista Diego Penny habló sobre la posibilidad de que la 'Pulga' vuelva a vestir de crema y fue determinante con sus palabras, pues manifestó que es un tema cerrado. Además, reveló que el exdelantero de la selección peruana tiene claro que no regresará a Universitario.

"Está bueno este tema, una foto saludando a Jairo Concha. Raúl es un tipo al que le gusta picarla y dejarla ahí, encima pone una foto de un mural que sabe él. Pero la tiene clara, él no va a ir a la 'U', ya el capítulo está cerrado, es difícil porque tendrían que cambiar muchas cosas para ir a la 'U' y es difícil que pase eso", fueron las palabras de Penny durante el programa en Movistar Deportes.

Rendimiento de Raúl Ruidíaz en Atlético Grau

Hay que precisar que el delantero Raúl Ruidíaz ha disputado 15 partidos con Atlético Grau en la presente temporada 2026, anotando tres goles.