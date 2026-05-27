¿Vuelve? Raúl Ruidíaz sorprendió con mensaje a figura de Universitario: "Espérame"

Uno de los principales futbolistas que ha tenido Universitario de Deportes en lo que va del siglo es, sin duda, Raúl Ruidíaz, quien estuvo a punto de regresar a tienda crema la temporada pasada, pero por diversos motivos se fue a Atlético Grau. Ahora, el atacante nacional sorprendió al pedirle a un reconocido elemento del cuadro merengue que lo espere, por lo que muchos piensan que su retorno para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 puede ser posible.

Resulta que este 27 de mayo fue cumpleaños de Jairo Concha, volante de la 'U' que viene siendo pieza fundamental del primer equipo, por lo que muchos jugadores decidieron saludarlo. Uno de ellos fue precisamente la 'Pulga', que mediante su cuenta oficial de Instagram decidió postear una fotografía del mediocampista junto a una felicitación por su onomástico. “Feliz cumpleaños, mi bro”, publicó.

Sin embargo, eso no es lo más interesante, sino que le dejó otro mensaje a modo de comentario dentro de la misma publicación: “Espérame”. Por ello, muchos hinchas de Universitario de Deportes están ilusionados porque podría significar el regreso de Raúl Ruidíaz a tienda merengue, aunque de momento no hay información sobre negociaciones entre ambas partes.

Raúl Ruidíaz y su mensaje a Jairo Concha.

Eso sí, es importante resaltar que la 'U' está tras los pasos de un nuevo delantero a raíz de la inminente salida de Sekou Gassama, quien llegó esta temporada para ser la estrella en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero en medio año no ha conseguido marcar un solo gol. Por ello, la directiva crema busca un artillero de categoría para quedarse con el título del Torneo Clausura.

Números de Raúl Ruidíaz en la Liga 1 2026

Esta temporada, Raúl Ruidíaz ha disputado un total de 15 partidos con la camiseta de Atlético Grau en el Torneo Apertura. En ese lapso ha marcado únicamente tres goles; uno de ellos, precisamente, a Universitario.