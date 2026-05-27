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'El Reventonazo de la Chola' supera el regreso de Carlos Álvarez con JB en rating: detalles del éxito

La Chola Chabuca celebra el éxito de 'El Reventonazo de la Chola', quien sigue como líder del fin de semana con 10,5 puntos de audiencia, superando a JB y más programas.

Redacción Líbero Tendencias
Programa de América lideró el rating del fin de semana con 10.5 puntos y es líder del entretenimiento.
Programa de América lideró el rating del fin de semana con 10.5 puntos y es líder del entretenimiento. | Foto: Difusión
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La Chola Chabuca extiende su gratitud al público por consolidar 'El Reventonazo de la Chola' como el programa sabatino más popular, destacándose con 10,5 puntos de rating y superando el esperado regreso de Carlos Álvarez en compañía de Jorge Benavides.

Durante el fin de semana, 'El Reventonazo de la Chola' marcó el mayor índice de audiencia con 10,5 puntos, mientras que la comedia de Panamericana alcanzó solo 2,5 puntos. 'Yo Soy' obtuvo 4,8 puntos, y 'La Granja Vip' apenas 2,7 puntos de rating.

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"Estoy muy agradecido con el púbico peruano por el amplio respaldo para el Reventonazo, que una semana más sigue liderando las cifras de sintonía y entregando entretenimiento a las familias con un elenco muy profesional", afirmó la Chola Chabuca.

En el episodio reciente, 'El Reventonazo de la Chola' homenajeó al memorable Makuko Gallardo en su segmento Leyendas y también celebró el Día del Payaso Peruano, además de anunciar la preventa para el circo de la Chola Chabuca.

Este año, en la temporada 2026, que empieza el 16 de julio en Plaza Norte, la Chola presentará el show 'Un principito en el circo de la Chola Chabuca' contando con la participación de Edgar Vivar.

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