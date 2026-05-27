Jazmín Pinedo gana juicio contra Latina después de cuatro años y se revela sorprendente compensación

Recientemente, Jazmín Pinedo ha estado en el foco mediático debido a sus conflictos con su ex cuñado Jota Benz. En una entrevista con 'Amor y Fuego', se reveló que la conocida "Chinita" había ganado un juicio contra Latina, luego de un pleito que se extendió durante cuatro años.

En declaraciones de Rodrigo González durante la emisión del 26 de mayo, se aclaró que Pinedo se refería a este juicio al decir "he venido a cobrar". La disputa comenzó en 2022 cuando Pinedo presentó la demanda y recientemente obtuvo un veredicto favorable.

Latina debe pagar una considerable compensación a Jazmín Pinedo

El Poder Judicial, tras un extenso proceso legal, falló a favor de Jazmín Pinedo, obligando a Latina a indemnizarla con una significativa suma. Esta decisión desestima las peticiones de Latina de pagar en plazos a lo largo de varios años.

Según Rodrigo González, las fuentes indican que la cantidad supera los S/600.000. Aunque la resolución fue emitida en enero, Latina había solicitado un plazo de cinco años para el pago, lo cual fue denegado. "Tienen 48 horas," comentó González, sugiriendo que podría imitar la acción legal de Pinedo contra el canal. "¡Prepárense!", añadió.

Jazmín Pinedo, quien también ha criticado a Jota Benz por su conducta, trabajó en Latina entre 2016 y 2020, participando en programas como 'Los reyes del playback', 'Los 4 finalistas', 'Yo soy', 'Espectáculos de Latina' y 'Mujeres al mando'.

En 2020, Pinedo se trasladó a América Televisión para conducir 'Esto es guerra', lo que llevó a Latina a tomar medidas legales contra ella, generando varias demandas aún en proceso.