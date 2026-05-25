Pedro Aquino jugará en mítico club tras su salida de Alianza Lima: "Confirmado"

Pedro Aquino no seguirá su carrera futbolística en Alianza Lima tras su fallido rendimiento en el club de La Victoria durante la dirección técnica de Pablo Guede. Ante ello, se confirmó que el volante peruano tendrá que retornar a Santos Laguna de México para ganarse un puesto en el club o ver si nuevamente sale prestado a algún otro equipo.

Pedro Aquino jugará en histórico club tras salir de Alianza Lima

Franco Navarro Jr., director deportivo de Alianza, confirmó que Aquino no continuará como jugador del equipo una vez concluya su contrato de préstamo, previsto para junio de 2026.

Después de eso, el periodista Gerson Cuba señaló que el mediocampista peruano de 31 años deberá regresar a integrarse al club propietario de su ficha, Santos Laguna de México, con la meta de ganarse un puesto en el equipo que competirá en la Liga MX 2026-2027

Pedro Aquino volverá a Santos Laguna tras su fallida etapa en Alianza Lima

Asimismo, el mismo comunicador confirmó que Pedro Aquino, que arrastra una dolencia persistente en la rodilla derecha, no tiene pensado someterse a una operación en plena incorporación al club mexicano.

“El volante seguirá siendo jugador de Alianza Lima hasta fines de junio y luego retornará a Santos Laguna, donde hasta el momento no se tiene prevista alguna intervención quirúrgica”, reveló en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe destacar que Pedro Aquino es jugador de Santos Laguna y cuenta con un contrato vigente hasta diciembre del 2027, por lo que su situación sigue bajo control del club mexicano, aunque Alianza Lima pudo haber adquirido su pase; sin embargo, optó por no hacerlo.

¿Cómo le fue a Pedro Aquino en Alianza Lima?

Aquino llegó a Alianza para disputar el Torneo Clausura del 2025 como la opción llamada a sustituir a Erick Noriega; no obstante, su discreto desempeño en el cuadro íntimo lo llevó a perder protagonismo y, en la temporada 2026, quedó habitualmente entre los suplentes e incluso fuera de las convocatorias de Pablo Guede. En el año que formó parte del conjunto blanquiazul, el mediocampista participó en solo 14 encuentros y marcó dos tantos.