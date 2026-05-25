- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Andrey Rublev
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
¡De no creer! Sporting Cristal y las 5 bajas a poco de enfrentar a Cerro Porteño por Libertadores
Sporting Cristal recibe duras noticias a poco del partido clave de Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño. Los celestes pueden tener 5 bajas.
A poco de afrontar la última jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal afronta una dura noticia por cinco bajas que pueden complicar la planificación de Zé Ricardo en su afán de superar a Cerro Porteño en Paraguay. De hecho, hay tres jugadores que son baja de manera definitiva, mientras que otros dos están en evaluación.
PUEDES VER: ¿Flamante fichaje? Ex Fluminense se reunió con Sporting Cristal y genera impacto en los hinchas
Sporting Cristal puede tener hasta 5 bajas contra Cerro Porteño
En primera instancia, uno de los jugadores de Sporting Cristal que no estará para el encuentro ante Cerro es Cristiano Da Silva. El lateral izquierdo será una de las ausencias por acumulación de tarjetas amarillas. En esa línea, Juan Cruz González y Santiago González presentan desgarros que los dejan fuera de la convocatoria.
Asimismo, el periodista Percy Ramos, de L1 MAX, indicó que en Sporting Cristal evalúan la evolución de Luis Iberico y Felipe Vizeu. El primero tiene una contractura en el muslo, mientras que el brasileño realiza terapias para superar el dolor lumbar que presentó en el calentamiento del último fin de semana ante ADT.
“Cristiano Da Silva no estará frente a Cerro por acumulación de tarjetas amarillas. A esta baja se suman Juan Cruz González y Santiago González por lesión (ambos desgarro). Además, esperan que Iberico supere la contractura en el muslo y que Vizeu alivie con terapia el dolor lumbar“, informó el mencionado periodista.
Cristiano Da Silva, Juan Cruz González, Santiago González, Luis Iberico y Felipe Vizeu generan alerta en Sporting Cristal.
Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal
El partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la última jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Paraguay) en La Nueva Olla. La transmisión de estos 90 minutos va por ESPN y Disney Plus en toda Latinoamérica.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90