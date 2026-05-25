¿Flamante fichaje? Ex Fluminense se reunió con Sporting Cristal y genera impacto en los hinchas

Luego de casi un mes sin victorias en la Liga 1, Sporting Cristal recuperó la senda del triunfo tras vencer 2-1 a ADT en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste no atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos, pero estos tres puntos son valiosos para salir del fondo de la tabla de posiciones. En medio de ello, se filtró la presencia de un exfutbolista de Fluminense, lo que comienza a generar interrogantes sobre si será el nuevo fichaje de los rimenses.

Ex Fluminense se reunió con Sporting Cristal

En el pasado duelo de Sporting Cristal ante ADT por el Torneo Apertura 2026, las cámaras de L1 MAX captaron la presencia de Fernando Pacheco, exjugador del mismo elenco celeste, que tuvo la oportunidad de jugar en el exterior con Fluminense. Actualmente, el atacante peruano de 26 años defiende los colores de Kiryat Shmona, de la Primera División de Israel, pero ahora se encuentra libre tras el cierre de temporada.

Después, el futbolista se reunió con todo el plantel celeste por ser un jugador formado en sus canteras y haber integrado el primer equipo durante varias temporadas. No se ha confirmado un posible contacto ni una eventual negociación, pero los hinchas ya comienzan a intuir esa opción ante el mal momento del cuadro del Rímac.

(VIDEO: Luccina Aparicio)

Más allá de que se concrete un posible regreso a tienda rimense, en Sporting Cristal ya se ha comenzado a trabajar en refuerzos para el Torneo Clausura 2026. Es evidente que su plantel ha quedado corto para afrontar ambos certámenes, como la Liga 1 y la Copa Libertadores, por lo que las lesiones de los profesionales le han pasado factura.

En las próximas semanas se verá si se concretan las salidas y llegadas en Sporting Cristal, que, pese a su reciente victoria ante ADT, aún está comprometido con los últimos lugares de la clasificación.

¿En qué clubes jugó Fernando Pacheco?

Sporting Cristal

Fluminense

Juventude

FC Emmen

Deportivo Municipal

Cienciano

Kiryat Shmona

¿Cuál es el valor de Fernando Pacheco?

Fernando Pacheco tiene un valor de mercado de 325 mil euros a sus 26 años. Su mejor rendimiento fue en la temporada 2020, cuando defendió los colores de Fluminense. En ese año, el atacante nacional registró un valor de 750 mil euros.