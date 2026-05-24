¡Mucha atención, extranjeros! En Estados Unidos, todas las personas poseen derechos, sin importar su situación migratoria. Por ello, en esta nota te compartimos los datos que necesitas y que son necesarios para que puedas resguardarte a ti y a tu familia, así como para defender tus derechos ante cualquier eventualidad o presencia de ICE en tu zona.

Cuidado, inmigrantes en EE. UU.: así debes prepararte ante una redada de ICE y proteger tus derechos

Según información de medios internacionales y de las propias autoridades, es bueno saber que, en caso de que se registre una redada de ICE, es fundamental mantener la calma y evitar correr o resistirse físicamente. La Constitución de EE. UU. te otorga el derecho a guardar silencio y a no responder preguntas sobre tu estatus migratorio. Es importante no abrir la puerta a menos que se presente una orden firmada por un juez y nunca firmar ningún documento sin antes consultar a un abogado.

Inmigrantes en EE. UU.: así debes prepararte ante una redada de ICE y proteger tus derechos.

Asimismo, para salvaguardar tus derechos, te compartimos a continuación pautas específicas según el lugar y la situación en la que te encuentres:

Ante la llegada de agentes de ICE a tu domicilio , debes mantener la calma y seguir ciertos pasos para proteger tus derechos. En primer lugar, no abras la puerta, ya que los agentes no pueden ingresar sin una orden de allanamiento o arresto emitida por un juez . Solicita que muestren la orden a través de una rendija o ventana; esta debe incluir la dirección correcta y el nombre de la persona que buscan.

, debes mantener la calma y seguir ciertos pasos para proteger tus derechos. En primer lugar, no abras la puerta, ya que . Solicita que muestren la orden a través de una rendija o ventana; esta debe incluir la dirección correcta y el nombre de la persona que buscan. Si te encuentras en la calle y un agente de ICE te detiene , no intentes huir. Aléjate con tranquilidad y pregunta si eres libre de irte. Recuerda que tienes el derecho a no responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento o país de origen. Si te piden identificación, proporciona tu nombre y apellido reales, y evita mostrar documentos falsos. Si posees documentos migratorios válidos, puedes enseñarlos, pero nunca entregues documentos de tu país de origen.

, no intentes huir. Aléjate con tranquilidad y pregunta si eres libre de irte. Recuerda que tienes el derecho a no responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento o país de origen. Si te piden identificación, proporciona tu nombre y apellido reales, y evita mostrar documentos falsos. Si posees documentos migratorios válidos, puedes enseñarlos, pero nunca entregues documentos de tu país de origen. En caso de que ICE llegue a tu lugar de trabajo, mantén la calma y no intentes escapar. Los empleadores no están obligados a permitir el acceso a áreas privadas sin una orden judicial. Si te detienen, pregunta si eres libre de irte. Si te informan que estás detenido, manifiesta claramente que ejercerás tu derecho a guardar silencio y a contactar a un abogado.

Otras recomendaciones a considerar

Bajo este contexto, es muy importante que no firmes ningún documento, como una salida voluntaria, sin la asesoría de un abogado. La presencia de un profesional del derecho es crucial para proteger tus derechos. Además, es recomendable tener siempre a la mano el número de un abogado de inmigración de confianza, así como los contactos de emergencia de familiares.

También se sugiere portar una tarjeta de derechos, conocida como 'tarjeta roja', que puedes mostrar a los oficiales en caso de un encuentro. Este documento indica tu deseo de permanecer en silencio y de contactar a un representante legal.