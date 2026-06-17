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Mauro Cantoro impacta con fuerte crítica por fichaje de Universitario: "No puede llegar"

El referente crema, Mauro Cantoro, sorprendió a todos los hinchas luego de criticar duramente una de las contrataciones de Universitario. "Va a estar bajo la lupa", dijo.

Angel Curo
Mauro Cantoro impacta con fuerte crítica por fichaje de Universitario
Mauro Cantoro impacta con fuerte crítica por fichaje de Universitario | Denganche - Universitario | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes está obligado a reforzarse de la mejor manera en este mercado de pases, luego de darle salida a algunos jugadores y ante la obligación de conquistar el Torneo Apertura. En ese contexto, recientemente, el exdelantero Mauro Cantoro sorprendió a todos al apuntar contra un jugador que firmó con los cremas.

Esteban Rolón suena como posible refuezo para Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Universitario quiere a argentino de 31 años con pasado en Europa y Boca para el Clausura: "Posibilidades"

Mauro Cantoro criticó fichaje de Universitario

Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, el retirado delantero Mauro Cantoro se pronunció sobre el mercado de fichajes que viene realizando Universitario en este mercado y fue contundente al opinar sobre la contratación de Jordan Guivin.

Según indicó el 'Toro', el volante nacional estará en un segundo plano dentro del plantel de la 'U' y, pese a ser un buen jugador, no tiene las condiciones necesarias para firmar por la escuadra merengue.

Universitario, Jordan Guivin, Liga 1

Jordan Guivin ya luce los colores de Universitario como el primer refuerzo para el Clausura.

Video: Denganche

"Él (Jordan Guivin) va a estar bajo la lupa, no le van a dar chance. Es un buen jugador como muchos, pero no puede llegar a la 'U'. ¿Tu crees que le puede quitar el puesto a Concha? De ninguna manera. El único lugar en el que puede jugar es en el de Pérez Guedes y debe trabajar para poder hacerlo", señaló el retirado futbolista.

En esa línea, Cantoro fue claro al expresar que Guivin no puede quitarle el puesto a Jairo Concha como volante titular y que la única forma de sumar minutos es ocupar el lugar que dejó Martín Pérez Guedes, aunque es complicado y deberá trabajar mucho para ello.

¿Hasta cuándo firmó contrato Jordan Guivin con Universitario?

De acuerdo con lo indicado por el periodista Gustavo Peralta, Jordan Guivin firmó un contrato con la escuadra de Ate por dos temporadas y media. De esta forma, quedará ligado al club hasta finales de la temporada 2028.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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