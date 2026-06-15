Universitario no quiere pagar 300.000 dólares por Adrián Quiróz y propone nuevo monto y en cuotas

Se empieza a complicar la posible llegada de Adrián Quiroz a Universitario de Deportes. Pese a que ambas partes habían llegado a un acuerdo, Los Chankas aumentó el valor del futbolista de 27 años, lo que condicionó al tricampeón del fútbol peruano, que ha adoptado una postura bastante reacia y no considera factible pagar esta cláusula.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, “las partes se encuentran conversando nuevamente” para definir si el desenlace será positivo, pues en Universitario “no ven viable pagar los 300.000 dólares” que ha pedido Los Chankas y han propuesto la mitad de ese monto para pagarlo en cuotas.

Información sobre Adrián Quiroz.

Horas antes de este mensaje, Gustavo Peralta ya había señalado que el tema de Adrián Quiroz no se ha caído, pero que las negociaciones sí han entrado en un momento bastante complejo y que el volante tendría que regresar a Andahuaylas para sumarse a los entrenamientos del plantel.

“Lo de Adrián Quiroz todavía no se cayó, todavía hay una conversación en unas horas, pero a este momento está media complicada las cosas porque el jugador de Los Chankas tendría que volver en las próximas horas a Andahuaylas para empezar los entrenamientos, porque estaba en Lima esperando a ver si había una definición del tema”, empezó diciendo el comunicador en ‘Hablemos de Max’.

Luego, se refirió al nuevo monto planteado por Los Chankas, que ha generado problemas en Universitario: “¿Qué pasa? el monto de la cláusula que entendemos es de 300.000 dólares (…) y sobre las cuotas que pide la ‘U’ también y hay una discrepancia entre las cuotas que puede pagar la ‘U’ y lo que Chankas solicita y eso es lo que ha complicado el tema. Si no hay una solución en las próximas horas, seguramente el tema se caiga. Igual la agencia que representa a Adrián Quiroz considera que el jugador tendría que salir porque tiene mercado para salir, pero su ilusión es ir a la ‘U’ y está buscando internamente para que esto se pueda dar”.