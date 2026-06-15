Universitario empezó su pretemporada: los jugadores que se fueron y llegaron para el Clausura 2026

Universitario de Deportes arrancó este lunes 15 de junio su pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026. Bajo la dirección de Héctor Cúper, los merengues empezaron los trabajos con la mentalidad de alcanzar el objetivo y pelear por el tetracampeonato a fin de año. No obstante, existen algunos nombres que ya no están en la institución crema y otros que suenan como posibles refuerzos. A continuación, te contamos todo sobre la actualidad del club.

Salidas de Universitario para el Torneo Clausura 2026

De momento, se ha confirmado la salida de cuatro futbolistas. Primero, Martín Pérez Guedes anunció su retiro del fútbol y se despidió como tricampeón del fútbol peruano. Después, se anunciaron los préstamos de Paolo Reyna y Álvaro Rojas a Juan Pablo II, donde serán dirigidos por Jorge Araujo. Luego, rescindieron el contrato de Sekou Gassama.

Si bien se espera que lo mismo suceda con Miguel Silveira, este declaró que llegó a la capital para firmar su desvinculación del cuadro merengue, pero aún no se ha hecho oficial su salida.

En el caso de José Rivera, todo hace indicar que el 'Tunche' seguiría siendo parte de Universitario de Deportes, pese a que hubo rumores de que podría salir o ser parte de un intercambio con Sporting Cristal por Ian Wisdom.

Fichajes de Universitario para el Torneo Clausura 2026

Aquí es donde Universitario atraviesa un pequeño problema, pues técnicamente no ha oficializado a ningún futbolista, a pesar de que se sabe que algunos ya están confirmados. Por ejemplo, Gianluca Lapadula y la 'U' llegaron a un acuerdo, pero todavía falta esperar a que llegue a la capital para estampar su rúbrica.

Luego, está el tema de Adrián Quiróz, de Los Chankas CyC, pues ya habrían cruzado documentos y todo estaba listo para que llegue al cuadro crema, pero parece que el conjunto de Andahuaylas pidió un precio un poco más alto y en la 'U' han visto esto con malos ojos.

Otro de los futbolistas que llegará será Jordan Guivin, quien ya llegó a un acuerdo con Universitario y próximamente firmará su vínculo por los próximos dos años y medio.