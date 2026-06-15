Gianluca Lapadula publicó mensaje en medio de su inminente llegada a Universitario: "Gracias..."

Universitario de Deportes quiere romper el mercado y tiene todo acordado con Gianluca Lapadula, que será su flamante refuerzo para el Torneo Clausura, que es la última bala del elenco de Ate si pretende obtener el tetracampeonato. Recientemente, el ítalo-peruano ha dejado un mensaje que ha generado diferentes reacciones entre los aficionados ‘cremas’ y el mundo del fútbol peruano en general.

Un detalle que se resolvió satisfactoriamente fue el tema del contrato con Spezia, que vencía recién a fines de junio y podía dilatar la llegada del artillero a la pretemporada que hará Héctor Cúper. Este asunto está resuelto y el atacante solo se perderá unos cuantos días de las prácticas de la U.

En medio de toda esta serie de informaciones, el Bambino de los Andes utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje en el que se le muestra entrenando, para no perder forma tras culminar su temporada en la Serie B de Italia, y además agradeció a un club de su país natal por prestarle sus instalaciones.

“Estar de vacaciones y poder entrenar en el campo. Gracias U.S. Città di Fasano por la disponibilidad”, escribió el exdelantero de la selección peruana, quien tiene 36 años y fimará por los ‘cremas’ hasta diciembre de 2027.

Gianluca Lapadula entrena en Italia antes de sumarse a Universitario

Se sabe que Gianluca Lapadula llegará entre jueves y viernes al país para culminar las gestiones sobre su incorporación y luego sumarse a los trabajos, con miras a llegar con buen ritmo a los decisivos partidos que sostendrá Universitario en el Torneo Clausura.

Gianluca Lapadula y sus números en la temporada 2025-26

En la Serie B, Gianluca Lapadula jugó 18 partidos y marcó cinco goles. Además, disputó un encuentro por la Coppa Italia y convirtió una conquista.