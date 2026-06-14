0
EN VIVO
Suecia vs Túnez por el Mundial 2026
EN DIRECTO
UFC Freedom 205: Topuria vs Gaethje

Gianluca Lapadula llega a Universitario con una misión: ser el goleador de la Liga 1

Gianluca Lapadula desembarca en Universitario con la meta de ser goleador, lograr el tetracampeonato y recuperar un lugar en la Selección Peruana.

Redacción Líbero
Gianluca Lapadula firmará por Universitario.
Gianluca Lapadula firmará por Universitario. | Redacción Líbero | Spezia
COMPARTIR

Gianluca Lapadula está listo para enfundarse la camiseta de Universitario y asumir uno de los retos más importantes de su carrera. El delantero ítalo-peruano llega al fútbol peruano con la misión de convertirse en el goleador del campeonato y liderar el ataque crema en el Torneo Clausura.

Delantero de Universitario se va a Inglaterra.

PUEDES VER: Delantero de Universitario se va a Inglaterra y jugará en el Queens Park Rangers

El atacante llega convencido de que puede marcar diferencias. Su experiencia en Europa, su capacidad goleadora y su trayectoria con la Selección Peruana lo convierten en uno de los fichajes más importantes de la temporada. En Ate esperan que sea el hombre de los goles decisivos.

Pero los objetivos de Lapadula van más allá de los registros personales. El delantero quiere ser pieza clave en la búsqueda del histórico tetracampeonato nacional, una meta que ilusiona a todo el pueblo crema y que podría agrandar aún más la historia del club.

Además, el jugador sabe que un buen rendimiento en Universitario puede abrirle nuevamente las puertas de la selección peruana. Volver a la Bicolor es una motivación adicional para afrontar este nuevo desafío con máxima exigencia.

Con hambre de gloria, sed de revancha y la ilusión intacta, Lapadula, de 6 goles en la última temporada con Spezia, viene decidido a superar a todos los delanteros de la Liga 1 y convertirse en el gran referente ofensivo del vigente campeón del fútbol peruano.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundialgoogle iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. FIFA condenó a Cienciano con pagarle fuerte suma de dinero al DT Cristian Díaz por curiosa razón

  2. Alianza Lima debutó con un 0-0 ante César Vallejo en el inicio de la Copa Caliente de la Liga 1

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano