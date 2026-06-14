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Gianluca Lapadula llega a Universitario con una misión: ser el goleador de la Liga 1
Gianluca Lapadula desembarca en Universitario con la meta de ser goleador, lograr el tetracampeonato y recuperar un lugar en la Selección Peruana.
Gianluca Lapadula está listo para enfundarse la camiseta de Universitario y asumir uno de los retos más importantes de su carrera. El delantero ítalo-peruano llega al fútbol peruano con la misión de convertirse en el goleador del campeonato y liderar el ataque crema en el Torneo Clausura.
El atacante llega convencido de que puede marcar diferencias. Su experiencia en Europa, su capacidad goleadora y su trayectoria con la Selección Peruana lo convierten en uno de los fichajes más importantes de la temporada. En Ate esperan que sea el hombre de los goles decisivos.
Pero los objetivos de Lapadula van más allá de los registros personales. El delantero quiere ser pieza clave en la búsqueda del histórico tetracampeonato nacional, una meta que ilusiona a todo el pueblo crema y que podría agrandar aún más la historia del club.
Además, el jugador sabe que un buen rendimiento en Universitario puede abrirle nuevamente las puertas de la selección peruana. Volver a la Bicolor es una motivación adicional para afrontar este nuevo desafío con máxima exigencia.
Con hambre de gloria, sed de revancha y la ilusión intacta, Lapadula, de 6 goles en la última temporada con Spezia, viene decidido a superar a todos los delanteros de la Liga 1 y convertirse en el gran referente ofensivo del vigente campeón del fútbol peruano.
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