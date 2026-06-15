Jugador de casi un millón de la Liga 1 tuvo fuerte calificativo de Universitario: “Un equipo…”

En una reciente entrevista, un jugador valorizado en casi un millón de euros que milita en la Liga 1 habló sobre Universitario de Deportes. Se trata de Matías Zegarra, quien hace poco debutó con la selección peruana. El futbolista de Melgar recordó aquel duelo ante los cremas en el que marcó un gol y brindó una asistencia para la victoria rojinegra en el Estadio Monumental.

Durante la transmisión del podcast ‘Creemos Saber de Fútbol’, dio a conocer sus sensaciones al recordar ese momento. El mediocampista también reveló cómo se sintió tras anotar en los primeros minutos del encuentro. En su relato, además, expresó su admiración por el gran trabajo de Nicolás Quagliata para generar la jugada de ataque, aunque reconoció que esa acción no estaba en sus planes.

Matías Zegarra tuvo fuerte calificativo de Universitario

En su opinión, Zegarra señaló que se sintió feliz por anotarle a un club grande como Universitario, además de brindar una asistencia.

"Muy contento de poder marcarle a un equipo así de grande como es la 'U'; meterle un gol y dar una asistencia así tan rápido. En verdad no me lo esperé", empezó diciendo.

Además, reveló que no esperaba el pase de su compañero, sobre todo tras llevarse a varios jugadores del elenco crema.

"Justo estaba desbordando Nicolás Quagliata por la banda, que creo que se lleva a tres; o sea, yo no pensé que me iba a llegar la bola. Yo estaba en el área esperando, él se saca a uno, se saca a dos y saca el centro para atrás; justo me queda la bola, pateo y no me creía que le había hecho gol al minuto, el estadio estaba reventando", finalizó.

¿De cuánto es el valor de Matías Zegarra?

Según el portal especializado Transfermarkt, el joven futbolista de 19 años está cotizado en 700 mil euros, una cifra que se ha incrementado gracias a las destacadas actuaciones que ha mostrado en los últimos meses.