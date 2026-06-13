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Confirman al nuevo refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura: ¿Quién es y cómo juega?

Universitario de Deportes tiene a su primer refuerzo confirmado para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Te contamos de quién se trata.

Francisco Esteves
Confirman al nuevo refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura.
Confirman al nuevo refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes sorprendió a sus hinchas debido a que tiene a su primer fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Se trata de un mediocampista sumamente talentoso con experiencia en diversos clubes importantes. El encargado de dar tal información fue el periodista Gustavo Peralta, quien mediante sus redes sociales generó gran emoción entre los aficionados merengues.

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Nos referimos a Jordan Guivin, volante de 28 años, que ya tuvo un paso poco exitoso por el cuadro crema. El conocido deportista nacional se encontraba jugando en ADT de Tarma, pero ahora buscará su revancha en la institución estudiantil y bajo el mando de Héctor Cúper. De esta forma, el libro de pases comenzó oficialmente en la ‘U’ con el objetivo de revertir el primer semestre de la temporada.

Jordan Guivin es nuevo jugador de Universitario”, indicó Gustavo Peralta en redes sociales, aunque no fue bien visto por los hinchas de Universitario de Deportes debido a que esperaban la contratación de Adrián Quiroz, mediocampista que está brillando en Los Chankas e incluso ha sido convocado a la selección peruana.

Jordan Guivin

Jordan Guivin en Universitario.

Números de Jordan Guivin en la Liga 1 2026

Esta campaña, Jordan Guivin ha disputado 16 partidos con la camiseta de ADT a lo largo del Torneo Apertura y convirtió un total de cinco goles. Con ello, ahora quiere dar la hora en la 'U' y conseguir el anhelado tetracampeonato de la Liga 1 este 2026, aunque primero deberá ganarse la aprobación de Héctor Cúper dentro del once inicial.

Trayectoria de Jordan Guivin

Estos han sido sus clubes:

  • San Martín
  • Cienciano
  • Celaya
  • Universitario
  • Cusco FC
  • Los Chankas
  • ADT
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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