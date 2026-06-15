Miguel Silveira llegó al Perú y anunció sin filtro su adiós a la 'U': "Vengo a firma mi rescisión"

Luego de muchos rumores en los últimos días, se confirmó que Miguel Silveira no seguirá en Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026. El elenco crema se reencontrará en Campo Mar para iniciar los entrenamientos bajo la dirección de Héctor Cúper. No obstante, otros jugadores, como el brasileño, llegaron al país para firmar su rescisión de contrato.

Miguel Silveira confirmó que no seguirá en Universitario

El mediocampista ofensivo llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y fue captado por la prensa que se encontraba a la espera de su arribo. En un breve diálogo con Jax Latin Media, el brasileño confirmó públicamente que no seguirá en Universitario tras llegar a un acuerdo con la dirección deportiva.

Lo que sonaba a rumor se concretó. El volante ofensivo no tuvo mucha continuidad en esta primera parte del certamen y ahora buscará nuevos rumbos al ver que no tendrá espacio en el esquema que plantea Héctor Cúper en busca del tetracampeonato en la Liga 1.

"Vengo acá para firmar mi rescisión. ¿Llegué a un acuerdo con Universitario? Sí. ¿Sobre declaraciones de mi agente? No, no tengo que decir nada de lo que declara él. Habla con él. Por ese tema no voy a hablar", declaró Miguel Silveira a Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Matías Di Benedetto respondió a las declaraciones del agente de Miguel Silveira

El agente de Miguel Silveira criticó a los jugadores de Universitario por el trato hacia su representado, por lo que Matías Di Benedetto tomó la palabra para dirigirse al profesional.

"No sé qué se le habrá cruzado por la cabeza para decir eso, dijo un disparate total", manifestó.

¿Qué dijo el agente de Miguel Silveira sobre Universitario?

"Yo hablé con los dirigentes, no hablo a las espaldas de nadie. No me recuerdo el nombre de los jugadores, pero habían dos o tres jugadores que hacían la alineación. Llegó el momento de los cambios y decían no pongan a este o al otro. Otra cosa, ustedes miraron que él no calentaba, calentaban todos en sus puestos, pero no lo consideraban. Yo mismo llamé algunas veces para preguntar qué problema había con Miguel. No me acuerdo el partido, pero eso no sucedió una vez, sucedió con otros jugadores más. Le pregunté muchas veces a la 'U': ¿por qué hicieron esto? Que digan que Miguel no tiene nivel, que no tiene estructura profesional, cualquier cosa, pero no esto. La situación nos ha dejado tristes y asustados. Hubo un problema con un compañero. Llegó un momento en que no aguantó más. Ha sido un terror psicológico lo que le ha pasado estos días", declaró Robson Lima, representante de Miguel Silveira, al programa 'Mano a Mano'.