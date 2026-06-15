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Mateus Uribe sigue en la mira de Universitario para el Torneo Clausura
Universitario mantiene el interés por Mateus Uribe, aunque su posible salida de Atlético Nacional depende del nuevo entrenador.
Mateus Uribe continúa en el radar de Universitario como una de las principales alternativas para reforzar el mediocampo de cara al Torneo Clausura. La directiva crema sigue atenta a la situación del experimentado volante colombiano, considerado un jugador de jerarquía internacional.
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Actualmente, Uribe mantiene contrato con Atlético Nacional hasta finales de año. Sin embargo, una eventual salida antes de tiempo no está descartada y podría negociarse si las condiciones resultan favorables para todas las partes.
El futuro del mediocampista de 35 años dependerá en gran medida de la elección del nuevo entrenador del cuadro verdolaga. La dirigencia colombiana aguardará la llegada del técnico para definir qué futbolistas serán considerados en el proyecto para el segundo semestre.
Si el nuevo estratega decide que Uribe no forma parte de sus planes, se abriría una puerta para que Universitario avance con mayor fuerza en las conversaciones. En Ate valoran su experiencia, liderazgo y capacidad para manejar los tiempos del juego.
Mundialista con Colombia en Rusia 2018 y con una destacada trayectoria en el Porto de Portugal, Uribe representa un perfil ideal para potenciar el plantel crema. Por ahora, la operación sigue abierta y pendiente de una decisión clave en Atlético Nacional.
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