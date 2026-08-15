Partidos de hoy, domingo 16 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa para los partidos de hoy, domingo 16 de agosto, con todos los horarios y canales de transmisión. Esta jornada habrán encuentros sumamente emocionantes alrededor del mundo, con torneos como la Liga 1, LaLiga de España, Liga Profesional Argentina y mucho más.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs Sport Huancayo
|11.00 a. m.
|L1 Max y L1 Play
|Deportivo Moquegua vs Sport Boys
|1.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|FC Cajamarca vs Universitario
|3.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cienciano vs Deportivo Garcilaso
|6.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Liga Femenina 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Los Chankas vs Andahuaylas
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Alberto Díaz Vega vs UNSAAC
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Santander vs Villarreal
|10.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Espanyol vs Levante
|12.00 p. m.
|DSports y DGO
|Celta de Vigo vs Osasuna
|2.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por el Trofeo de Campeones de Francia
|Partido
|Horario
|Canal
|Lens vs PSG
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la FA Community Shield
|Partido
|Horario
|Canal
|Arsenal vs Manchester City
|9.00 a. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa de Italia
|Partido
|Horario
|Canal
|Frosinone vs Juve Stabia
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Genoa vs Ascoli
|11.30 a. m.
|DSports y DGO
|Verona vs Virtus Entella
|1.45 p. m.
|DSports y DGO
|Lazio vs Mantova
|2.15 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Partido
|Horario
|Canal
|Nacional vs Estoril
|9.30 a. m.
|Sport TV1, Sport TV Multiscreen
|Arouca vs Moreirense
|12.30 p. m.
|Disney+
|Famalicão vs Marítimo
|2.30 p. m.
|Sport TV1, Sport TV Multiscreen
|Sporting Braga vs Gil Vicente
|2.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sarmiento vs Huracán
|1.00 p.m.
|ESPN y Disney+
|River Plate vs Argentinos Juniors
|4.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Central Córdoba SdE vs Instituto
|6.15 p. m.
|Fanatiz
|Barracas Central vs Rosario Central
|6.15 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs Real Potosí
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Nacional Potosí vs ABB
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Independiente Petrolero vs Gualberto Villarroel
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Serie A de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Chapecoense vs Bahia
|9.00 a. m.
|Fanatiz
|Vasco da Gama vs Santos
|2.00 p. m.
|Fanatiz
|Atlético Mineiro vs Grêmio
|2.00 p. m.
|Fanatiz
|Mirassol vs Flamengo
|4.30 p. m.
|Fanatiz
|Vitória vs Botafogo
|4.30 p. m.
|Fanatiz
|Corinthians vs Cruzeiro
|5.30 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Ñublense vs Unión La Calera
|11.30 a. m.
|Max y TNT Sports
|Cobresal vs Deportes Concepción
|2.00 p. m.
|Max y TNT Sports
|Colo-Colo vs O'Higgins
|4.30 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Orense vs Deportivo Cuenca
|2.00 p. m.
|Zapping
|Emelec vs Técnico Universitario
|4.15 p. m.
|Zapping
|Aucas vs LDU Quito
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba
|4.00 p. m.
|Win+ Futbol y Win Play
|América de Cali vs Fortaleza CEIF
|6.05 p. m.
|Win+ Futbol y Win Play
|Inter Bogotá vs Medellín
|6.15 p. m.
|Win+ Futbol y Win Play
|Once Caldas vs Alianza
|8.15 p. m.
|Win+ Futbol y Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Sportivo Luqueño vs Libertad
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
|Olimpia vs Sportivo Ameliano
|4.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Progreso vs Deportivo Maldonado
|9.00 a. m.
|Disney+
|Defensor Sporting vs Liverpool
|1.00 p. m.
|Disney+
|Peñarol vs Central Español
|4.30 p. m.
|Disney+
Todos los horarios corresponden a Perú.