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Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Revisa la programación completa con los partidos de hoy, domingo 16 de agosto. Hay grandes torneos como la Liga 1, LaLiga de España y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, domingo 16 de agosto EN VIVO.
Partidos de hoy, domingo 16 de agosto EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa para los partidos de hoy, domingo 16 de agosto, con todos los horarios y canales de transmisión. Esta jornada habrán encuentros sumamente emocionantes alrededor del mundo, con torneos como la Liga 1, LaLiga de España, Liga Profesional Argentina y mucho más.

Real Madrid enfrentará al Schalke 04 de Alemania en un amistoso.

PUEDES VER: Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO: horario, canal y alineaciones por el amistoso internacional

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs Sport Huancayo11.00 a. m.L1 Max y L1 Play
Deportivo Moquegua vs Sport Boys1.15 p. m.L1 Max y L1 Play
FC Cajamarca vs Universitario3.30 p. m.L1 Max y L1 Play
Cienciano vs Deportivo Garcilaso6.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga Femenina 2026

PartidoHorarioCanal
Los Chankas vs Andahuaylas1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Alberto Díaz Vega vs UNSAAC3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Racing Santander vs Villarreal10.00 a. m.ESPN y Disney+
Espanyol vs Levante12.00 p. m.DSports y DGO
Celta de Vigo vs Osasuna2.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por el Trofeo de Campeones de Francia

PartidoHorarioCanal
Lens vs PSG1.45 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la FA Community Shield

PartidoHorarioCanal
Arsenal vs Manchester City9.00 a. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa de Italia

PartidoHorarioCanal
Frosinone vs Juve Stabia11.00 a. m.DSports y DGO
Genoa vs Ascoli11.30 a. m.DSports y DGO
Verona vs Virtus Entella1.45 p. m.DSports y DGO
Lazio vs Mantova2.15 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

PartidoHorarioCanal
Nacional vs Estoril9.30 a. m.Sport TV1, Sport TV Multiscreen
Arouca vs Moreirense12.30 p. m.Disney+
Famalicão vs Marítimo2.30 p. m.Sport TV1, Sport TV Multiscreen
Sporting Braga vs Gil Vicente2.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Sarmiento vs Huracán1.00 p.m.ESPN y Disney+
River Plate vs Argentinos Juniors4.00 p. m.ESPN y Disney+
Central Córdoba SdE vs Instituto6.15 p. m.Fanatiz
Barracas Central vs Rosario Central6.15 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Real Potosí2.00 p. m.Entel Gol
Nacional Potosí vs ABB4.15 p. m.Entel Gol
Independiente Petrolero vs Gualberto Villarroel6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Serie A de Brasil

PartidoHorarioCanal
Chapecoense vs Bahia9.00 a. m.Fanatiz
Vasco da Gama vs Santos2.00 p. m.Fanatiz
Atlético Mineiro vs Grêmio2.00 p. m.Fanatiz
Mirassol vs Flamengo4.30 p. m.Fanatiz
Vitória vs Botafogo4.30 p. m.Fanatiz
Corinthians vs Cruzeiro5.30 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Ñublense vs Unión La Calera11.30 a. m.Max y TNT Sports
Cobresal vs Deportes Concepción2.00 p. m.Max y TNT Sports
Colo-Colo vs O'Higgins4.30 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Orense vs Deportivo Cuenca2.00 p. m.Zapping
Emelec vs Técnico Universitario4.15 p. m.Zapping
Aucas vs LDU Quito7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba4.00 p. m.Win+ Futbol y Win Play
América de Cali vs Fortaleza CEIF6.05 p. m.Win+ Futbol y Win Play
Inter Bogotá vs Medellín6.15 p. m.Win+ Futbol y Win Play
Once Caldas vs Alianza8.15 p. m.Win+ Futbol y Win Play

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo8.00 a. m.DSports y DGO
Sportivo Luqueño vs Libertad2.00 p. m.DSports y DGO
Olimpia vs Sportivo Ameliano4.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Progreso vs Deportivo Maldonado9.00 a. m.Disney+
Defensor Sporting vs Liverpool1.00 p. m.Disney+
Peñarol vs Central Español4.30 p. m.Disney+

Todos los horarios corresponden a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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