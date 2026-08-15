Partidos de hoy, domingo 16 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa para los partidos de hoy, domingo 16 de agosto, con todos los horarios y canales de transmisión. Esta jornada habrán encuentros sumamente emocionantes alrededor del mundo, con torneos como la Liga 1, LaLiga de España, Liga Profesional Argentina y mucho más.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal Sporting Cristal vs Sport Huancayo 11.00 a. m. L1 Max y L1 Play Deportivo Moquegua vs Sport Boys 1.15 p. m. L1 Max y L1 Play FC Cajamarca vs Universitario 3.30 p. m. L1 Max y L1 Play Cienciano vs Deportivo Garcilaso 6.30 p. m. L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga Femenina 2026

Partido Horario Canal Los Chankas vs Andahuaylas 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Alberto Díaz Vega vs UNSAAC 3.15 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga

Partido Horario Canal Racing Santander vs Villarreal 10.00 a. m. ESPN y Disney+ Espanyol vs Levante 12.00 p. m. DSports y DGO Celta de Vigo vs Osasuna 2.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por el Trofeo de Campeones de Francia

Partido Horario Canal Lens vs PSG 1.45 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la FA Community Shield

Partido Horario Canal Arsenal vs Manchester City 9.00 a. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa de Italia

Partido Horario Canal Frosinone vs Juve Stabia 11.00 a. m. DSports y DGO Genoa vs Ascoli 11.30 a. m. DSports y DGO Verona vs Virtus Entella 1.45 p. m. DSports y DGO Lazio vs Mantova 2.15 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

Partido Horario Canal Nacional vs Estoril 9.30 a. m. Sport TV1, Sport TV Multiscreen Arouca vs Moreirense 12.30 p. m. Disney+ Famalicão vs Marítimo 2.30 p. m. Sport TV1, Sport TV Multiscreen Sporting Braga vs Gil Vicente 2.30 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Sarmiento vs Huracán 1.00 p.m. ESPN y Disney+ River Plate vs Argentinos Juniors 4.00 p. m. ESPN y Disney+ Central Córdoba SdE vs Instituto 6.15 p. m. Fanatiz Barracas Central vs Rosario Central 6.15 p. m. Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Always Ready vs Real Potosí 2.00 p. m. Entel Gol Nacional Potosí vs ABB 4.15 p. m. Entel Gol Independiente Petrolero vs Gualberto Villarroel 6.30 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Serie A de Brasil

Partido Horario Canal Chapecoense vs Bahia 9.00 a. m. Fanatiz Vasco da Gama vs Santos 2.00 p. m. Fanatiz Atlético Mineiro vs Grêmio 2.00 p. m. Fanatiz Mirassol vs Flamengo 4.30 p. m. Fanatiz Vitória vs Botafogo 4.30 p. m. Fanatiz Corinthians vs Cruzeiro 5.30 p. m. Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Partido Horario Canal Ñublense vs Unión La Calera 11.30 a. m. Max y TNT Sports Cobresal vs Deportes Concepción 2.00 p. m. Max y TNT Sports Colo-Colo vs O'Higgins 4.30 p. m. Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

Partido Horario Canal Orense vs Deportivo Cuenca 2.00 p. m. Zapping Emelec vs Técnico Universitario 4.15 p. m. Zapping Aucas vs LDU Quito 7.00 p. m. Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Partido Horario Canal Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba 4.00 p. m. Win+ Futbol y Win Play América de Cali vs Fortaleza CEIF 6.05 p. m. Win+ Futbol y Win Play Inter Bogotá vs Medellín 6.15 p. m. Win+ Futbol y Win Play Once Caldas vs Alianza 8.15 p. m. Win+ Futbol y Win Play

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Partido Horario Canal Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo 8.00 a. m. DSports y DGO Sportivo Luqueño vs Libertad 2.00 p. m. DSports y DGO Olimpia vs Sportivo Ameliano 4.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Partido Horario Canal Progreso vs Deportivo Maldonado 9.00 a. m. Disney+ Defensor Sporting vs Liverpool 1.00 p. m. Disney+ Peñarol vs Central Español 4.30 p. m. Disney+

Todos los horarios corresponden a Perú.