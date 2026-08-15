- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs UTC
- Chankas vs Melgar
- Universitario
- Perú vs República Checa
- Fichajes vóley
Bayern Múnich tomó drástica decisión con Felipe Chávez de cara a la Bundesliga 2026-2027
El futuro de Felipe Chávez en Bayern Múnich podría cambiar tras la firme medida que tomó el técnico Vincent Kompany con el futbolista peruano-alemán.
Felipe Chávez no tuvo minutos en el reciente amistoso del Bayern Múnich frente a RB Leipzig, pese a que el técnico Vincent Kompany utilizó a 18 futbolistas durante el encuentro. El conjunto bávaro terminó imponiéndose por 3-1 y el mediocampista peruano volvió a quedarse en el banco de suplentes.
PUEDES VER: Conmebol impacta al continente y elige a 4 figuras de Cienciano en el once ideal de Sudamericana
Bayern Múnich tomó rotunda medida con Felipe Chávez de cara a la Bundesliga 2026-2027
El resultado se abrió con un gol de Luis Díaz a los 12 minutos, mientras que Gruda consiguió la igualdad para el Leipzig. En la segunda mitad, Brown y Musiala aparecieron para darle la victoria al Bayern, que ahora tendrá un último compromiso de preparación frente a Heidenheim antes de comenzar oficialmente su participación en la Bundesliga.
La situación de Chávez genera atención debido a que el peruano había tenido un inicio prometedor en la pretemporada. El futbolista disputó tres amistosos con el primer equipo y consiguió marcar tres goles, demostrando capacidad para aprovechar sus oportunidades cuando estuvo en el campo.
Felipe Chávez era habitualmente usado por Vincent Kompany en la pretemporada de Bayern Múnich, sin embargo hace dos amitosos no juega
Sin embargo, el panorama cambió en los últimos encuentros de preparación. Chávez no fue utilizado ante Aston Villa y tampoco tuvo participación frente a RB Leipzig, por lo que llega al cierre de la pretemporada sin sumar minutos en los dos últimos partidos. Esta decisión de Kompany podría marcar su situación de cara al inicio de la Bundesliga 2026-2027.
Felipe Chávez puede irse del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027
El periodista Kerry Hau informó que Felipe Chávez es seguido por varios clubes y que su futuro podría alejarse del Bayern Múnich. De acuerdo con su señalamiento, Wolfsburg, Paderborn, Deportivo La Coruña y un equipo de Portugal están interesados en el centrocampista antes del cierre del mercado de fichajes.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00