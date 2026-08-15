Bayern Múnich tomó drástica decisión con Felipe Chávez de cara a la Bundesliga 2026-2027

Felipe Chávez no tuvo minutos en el reciente amistoso del Bayern Múnich frente a RB Leipzig, pese a que el técnico Vincent Kompany utilizó a 18 futbolistas durante el encuentro. El conjunto bávaro terminó imponiéndose por 3-1 y el mediocampista peruano volvió a quedarse en el banco de suplentes.

PUEDES VER: Conmebol impacta al continente y elige a 4 figuras de Cienciano en el once ideal de Sudamericana

Bayern Múnich tomó rotunda medida con Felipe Chávez de cara a la Bundesliga 2026-2027

El resultado se abrió con un gol de Luis Díaz a los 12 minutos, mientras que Gruda consiguió la igualdad para el Leipzig. En la segunda mitad, Brown y Musiala aparecieron para darle la victoria al Bayern, que ahora tendrá un último compromiso de preparación frente a Heidenheim antes de comenzar oficialmente su participación en la Bundesliga.

La situación de Chávez genera atención debido a que el peruano había tenido un inicio prometedor en la pretemporada. El futbolista disputó tres amistosos con el primer equipo y consiguió marcar tres goles, demostrando capacidad para aprovechar sus oportunidades cuando estuvo en el campo.

Felipe Chávez era habitualmente usado por Vincent Kompany en la pretemporada de Bayern Múnich, sin embargo hace dos amitosos no juega

Sin embargo, el panorama cambió en los últimos encuentros de preparación. Chávez no fue utilizado ante Aston Villa y tampoco tuvo participación frente a RB Leipzig, por lo que llega al cierre de la pretemporada sin sumar minutos en los dos últimos partidos. Esta decisión de Kompany podría marcar su situación de cara al inicio de la Bundesliga 2026-2027.

Felipe Chávez puede irse del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027

El periodista Kerry Hau informó que Felipe Chávez es seguido por varios clubes y que su futuro podría alejarse del Bayern Múnich. De acuerdo con su señalamiento, Wolfsburg, Paderborn, Deportivo La Coruña y un equipo de Portugal están interesados en el centrocampista antes del cierre del mercado de fichajes.