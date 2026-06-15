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Universitario presentó oficialmente a Jordan Guivin para el Clausura 2026: "Nuevamente..."

Universitario presentó finalmente a Jordan Guivin como su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026, con el objetivo de ganar la Liga 1 esta temporada.

Francisco Esteves
Universitario presentó oficialmente a Jordan Guivin.
Universitario presentó oficialmente a Jordan Guivin.
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Universitario de Deportes acaba de presentar oficialmente a su primer refuerzo para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el cual debe llevarse de forma obligatoria si quiere hacerse con el tetracampeonato del fútbol peruano. Se trata de Jordan Guivin, mediocampista con amplia experiencia en el balompié nacional que, tras un paso por ADT de Tarma, buscará tener su revancha con camiseta merengue.

NOTA EN DESARROLLO...

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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