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Universitario presentó oficialmente a Jordan Guivin para el Clausura 2026: "Nuevamente..."
Universitario presentó finalmente a Jordan Guivin como su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026, con el objetivo de ganar la Liga 1 esta temporada.
Universitario de Deportes acaba de presentar oficialmente a su primer refuerzo para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el cual debe llevarse de forma obligatoria si quiere hacerse con el tetracampeonato del fútbol peruano. Se trata de Jordan Guivin, mediocampista con amplia experiencia en el balompié nacional que, tras un paso por ADT de Tarma, buscará tener su revancha con camiseta merengue.
NOTA EN DESARROLLO...
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