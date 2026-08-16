4 futbolistas de Cienciano recibieron premio tras golear 6-1 a Botafogo por la Sudamericana

Cienciano sigue disfrutando de una de las victorias más importantes de su temporada. El contundente 6-1 sobre Botafogo por la Copa Sudamericana 2026 no pasó desapercibido y la CONMEBOL reconoció el gran rendimiento del equipo cusqueño al incluir a cuatro de sus futbolistas en el once ideal de los octavos de final.

El premio que recibieron 4 futbolistas de Cienciano tras golear 6-1 a Botafogo por la Sudamericana

Los elegidos fueron Marcos Martinich, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar, quienes tuvieron actuaciones determinantes durante la goleada ante el conjunto brasileño. Los cuatro futbolistas fueron considerados piezas fundamentales para que el ‘Papá’ consiga una diferencia que lo deja muy cerca de avanzar en el certamen internacional.

Marcos Martinich, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar fueron incluidos en el once ideal de la ida de la Copa Sudamericana

La presencia de los jugadores de Cienciano destaca todavía más por el rival al que enfrentaron. Botafogo llegaba como campeón de Copa Libertadores y uno de los equipos llamados a pelear por el título de la Sudamericana. Sin embargo, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo protagonizó una actuación contundente y consiguió un resultado que ya es considerado una hazaña para el fútbol peruano.

El once ideal también estuvo conformado por Olveira, de Libertad; Arão, de Santos; Arboleda, de São Paulo; Ascacíbar, de Boca Juniors; Pizzichillo, de Montevideo City; Cuello, de Atlético Mineiro; y Flores, de Boca Juniors.

¿Cuándo volverán a jugar Cienciano vs Botafogo?

Cienciano tendrá que resguardar la amplia ventaja obtenida cuando dispute el partido de vuelta frente a Botafogo, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro está previsto para el jueves 20 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estádio Nilton Santos.