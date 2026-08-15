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¡Toma nota, Menezes! DT de Cienciano reveló a qué jugadores convocaría a la selección: "Espectacular"
Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, sorprendió al revelar los jugadores que considera que deberían ser convocados a la selección peruana.
La selección peruana de fútbol se encuentra a puertas de afrontar nuevos partidos amistosos como preparación de cara al inicio de las eliminatorias sudamericanas y la expectativa por conocer qué jugadores serán convocados crece con el paso de los días. Bajo ese contexto, Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, reveló qué nombres le gustaría ver en la próxima nómina de la 'bicolor'.
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DT de Cienciano reveló a qué jugadores quiere ver en la selección peruana
En entrevista para el programa ‘Modo Fútbol’, el estratega argentino fue consultado sobre qué jugadores de su equipo considera que deberían ser incluidos en la lista del profesor Mano Menezes para los próximos amistosos de setiembre y octubre. Melgarejo confesó que, a opinión suya, Gerson Barreto, Alejandro Hohberg y Matías Succar deberían tener una oportunidad.
“Con todo respeto, no me voy a meter en una convocatoria ni mucho menos, pero yo creo que, hoy por hoy, Gerson Barreto, no solo por el partido que hizo (ante Botafogo), Ale Hohberg y (Matías) Succar, yo creo que, hoy por hoy, están en un momento espectacular que le podrían dar un aire nuevo, un aire fresco (a la selección), aparte son partidos amistosos, qué mejor que probar a los chicos ahí”, señaló.
Barreto, Succar y Hohberg: Los candidatos de Melgarejo para ser convocados a la selección
De esta forma, Melgarejo indicó que sus tres dirigidos cumplen con los requisitos mínimos para ser tomados en cuenta por el estratega de la blanquirroja, teniendo en cuenta el rendimiento en el Torneo Clausura y la gran campaña que vienen realizando en la Copa Sudamericana, con la reciente goleada histórica por 6-1 a Botafogo, por la ida de los octavos de final.
Próximos partidos de la selección peruana
Recordemos que la selección peruana de fútbol tiene cuatro encuentros amistosos confirmados para fines de setiembre e inicios de octubre, ante equipos que vienen de participar en el Mundial 2026. A continuación, te detallamos las fechas, horarios, escenarios y rivales confirmados.
|Rival
|Fecha
|Escenario
|Horario (en Perú)
|Estados Unidos
|Sábado 26 de setiembre
|Inter&Co Stadium, Orlando, Florida
|3:30 p.m.
|México
|Martes 29 de setiembre
|Nueva Jersey - Estados Unidos
|por confirmar
|Canadá
|sábado 3 de octubre
|Estadio Saputo, Montreal, Canadá
|1:00 p.m.
|Colombia
|martes 6 de octubre
|Miami, Florida - Estados Unidos
|por confirmar
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