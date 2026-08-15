Alineaciones Sporting Cristal vs Sport Huancayo: el once de Mosquera para vencer en el Gallardo

Sporting Cristal tiene el deber de seguir puntuando en el Torneo Clausura donde aspiran a coronarse para tener opciones al título de la Liga 1 2026. Los celestes recibirán a Sport Huancayo por la fecha 5 con el objetivo de quedarse con los tres puntos en casa, por lo que Roberto Mosquera no se guardará nada para este duelo. Conoce las formaciones que presentarán ambas escuadras.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva, Juan González; Ian Wisdom; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Santiago González y Hernán Barcos.

Los rimenses vienen mostrando una notable mejoría en su juego bajo el mando de Roberto Mosquera, por lo que no se prevén grandes cambios en su esquema táctico. En el arco, Diego Enríquez se mantiene como inamovible. El guardameta ha sido titular durante toda la temporada y buscará seguir siendo determinante con sus atajadas.

Sporting Cristal llega al partido tras empatar 1-1 ante Universitario

La defensa estará liderada por Miguel Araujo, uno de los referentes del plantel, quien aportará solidez junto a Rafael Lutiger. En el mediocampo aparecerá el capitán Yoshimar Yotún, quien, pese a la discusión que protagonizó con Enríquez en el partido ante Universitario, continúa siendo una pieza vital por su liderazgo y, especialmente, por su gran despliegue con el balón.

Hernán Barcos volverá a ocupar el puesto de '9'. El 'Pirata' ha sido una de las mejores contrataciones del club en este mercado, aportando toda su experiencia y convirtiéndose en una amenaza constante. Asimismo, se prevé que Juan Cuesta tenga minutos tras superar por completo su lesión. El extremo fue clave en el Monumental, donde provocó el penal que terminó en el empate.

Alineación de Sport Huancayo

Ángel Zamudio; Jean Franco Falconi, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Hugo Ángeles; Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti y Ronal Huaccha.

Por su parte, Sport Huancayo ha tenido un gran inicio en el Torneo Clausura, por lo que llega con la ilusión de dar el gran golpe en el Alberto Gallardo y seguir escalando posiciones en su objetivo de alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada.

Sport Huancayo suma siete puntos en el inicio del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Richard Pellejero cuenta con futbolistas importantes como Jimmy Valoyes, uno de sus principales pilares en la defensa. En el mediocampo estará Javier Sanguinetti, jugador de amplia trayectoria que también representa una amenaza constante cerca del área rival.

Sin embargo, su principal carta ofensiva será Nahuel Luján, quien se ha consolidado como el futbolista más influyente del equipo con cuatro goles y tres asistencias.