¿Kevin Quevedo estuvo a punto de dejar Alianza en el último mercado de pases? Esto es lo que se sabe

Kevin Quevedo podría estar viviendo sus últimos momentos con Alianza Lima, luego de que se revelara que el cuadro blanquiazul le habría notificado que puede buscar nuevas opciones en el extranjero ante la falta de oportunidades en el equipo que dirige el profesor Pablo Guede. Ahora, han salido a la luz nuevos datos sobre la situación del jugador en el último mercado de pases de la Liga 1, el cual cerró oficialmente el pasado martes 11 de agosto.

¿Kevin Quevedo estuvo a punto de dejar Alianza en el último mercado de pases?

Según información del periodista Gerson Cuba, el extremo de 29 años tendría las puertas abiertas de Matute para buscar su préstamo a otro equipo o, caso contrario, negociar la rescisión de su vínculo contractual por mutuo acuerdo. Asimismo, señaló que los blanquiazules no han recibido ofertas por el atacante en el último mercado de fichajes.

"Desde Alianza Lima me comentan que no hay puertas cerradas. Consideran que pueden existir diálogos y, si aparece algo concreto del exterior, se evaluará. Durante el mercado de pases recientemente cerrado nunca llegó una oferta formal por el jugador. Todo depende de Quevedo, quien, hasta el momento, no ha solicitado autorización para buscar opciones en el exterior.", publicó en su cuenta de X.

Kevin Quevedo no recibió ofertas durante el último mercado de pases.

¿Por qué Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima?

A través de su canal de YouTube, el periodista José Varela reveló el motivo por el cual no es considerado en Alianza Lima. Según el comunicador, durante el receso de la Liga 1 por el Mundial 2026, el DT Pablo Guede le pidió a sus jugadores seguir una rutina para mantenerse aptos en el aspecto físico durante la para y, tras reanudarse los entrenamientos, se hicieron unas pruebas de rendimiento para ver si sus dirigidos habían acatado la orden. En ese sentido, Quevedo no habría cumplido con las expectativas.

"Resulta que todos se echaron a correr, todos dieron lo mejor de sí, pero Kevin Quevedo no soportó, no aguantó, no se desarrolló a la par de sus compañeros. Lo mostrado por Quevedo fue el reflejo de que no hubo una buena preparación previa", añadió.