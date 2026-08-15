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Cristian Paulucci, DT de UTC, se rindió en elogios ante 3 jugadores de Alianza: "Tremenda jerarquía"

En la previa del Alianza Lima vs UTC, el técnico del cuadro cajamarquino no dudó en destacar a tres futbolistas del plantel blanquiazul.

Eduardo Chirinos
DT de UTC elogió a tres jugadores de Alianza Lima.
DT de UTC elogió a tres jugadores de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
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Cristian Paulucci, director técnico de UTC de Cajamarca, se pronunció en la previa del partido ante Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El estratega argentino destacó el buen momento que atraviesan los blanquiazules y no dudó en llenar de elogios a tres futbolistas del equipo que dirige el profesor Pablo Guede.

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¿A qué futbolistas de Alianza Lima elogió Cristian Paulucci?

En declaraciones a la prensa a su llegada a Lima, el entrenador de 53 años destacó la experiencia y jerarquía de Paolo Guerrero, Esteban Pavéz y Nicolás Díaz, a quienes consideró piezas fundamentales dentro del plantel victoriano y hombres clave para el duelo de esta noche por el torneo local.

No solamente Paolo Guerrero, tiene jugadores de tremenda jerarquía, Esteban Pavéz que lo conozco del fútbol chileno, Díaz que lo conozco del fútbol chileno, como te digo, vamos a tener que hacer un muy buen partido para anular el buen fútbol de ellos y la jerarquía de ellos”, señaló el técnico a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez.

UTC jugará ante Alianza Lima con arquero debutante

Vale precisar que, ante la expulsión de Ignacio Barrios y la lesión de Ángelo Campos, UTC jugará con su tercer arquero, Ricardo Bettocchi, quien hará su debut oficial en primera división frente a los íntimos. Bajo este contexto, Paulucci aseguró que confía plenamente en la capacidad de su guardameta.

“Nosotros no tenemos ninguna duda con el arquero, tenemos un arquero. Ninguna, el chico venía trabajando como venían trabajando todos los otros futbolistas, al ser jugador profesional trabajan de la misma manera que nosotros, no es que pusimos un arquero que no estaba con nosotros ni nada de eso, como se ha comentado, en realidad es un muy buen arquero Bettocchi, que estaba esperando la posibilidad y no tengo ninguna duda que lo va a hacer bien”, añadió.

Alianza Lima, UTC, Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026?

Cabe resaltar que Alianza Lima y UTC medirán fuerzas este sábado 15 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los blanquiazules llegan a este cotejo tras repartirse puntos en el empate 1-1 frente a Sport Boys. De igual forma, el 'Gavilán del Norte' viene de empatar con ADT de Tarma por el mismo marcador.

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