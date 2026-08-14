Jorge Abdiel Gutiérrez es baja confirmada en Universitario para el Torneo Clausura 2026

El último fichaje que realizó Universitario de Deportes con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 es Jorge Abdiel Gutiérrez, lateral panameño que quiere salir campeón con la escuadra merengue. No obstante, recientemente se confirmó que será baja para el plantel de Héctor Cúper.

Como muchos saben, el defensor acaba de jugar el Mundial 2026 con su selección y llegó a marcar tanto a Harry Kane como Jude Bellingham, lo que despertó la atención de diversos equipos en el continente. Por ello, la afición esperaba ver su estreno con la camiseta crema.

Pese al deseo de los hinchas, el periodista Gustavo Peralta informó que Jorge Abdiel Gutiérrez no viajará a Cajamarca para el partido de este domingo 16 de agosto por el Torneo Clausura de la Liga 1. Por ende, será una dura baja en Universitario de Deportes.

Jorge Abdiel Gutiérrez ya trabaja con Universitario.

Asimismo, el comunicador indicó que su debut en la 'U' será en la siguiente fecha del campeonato nacional cuando los merengues enfrenten a Los Chankas en el Estadio Monumental. Lo bueno es que no hay ninguna lesión de por medio y el panameño está al 100% físicamente.

¿Cuál es el valor de Jorge Gutiérrez?

Actualmente, Jorge Gutiérrez tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más elevado que ha obtenido en toda su carrera profesional. Si sigue destacando, probablemente esta cotización vuelva a elevarse en la recta final de la temporada.