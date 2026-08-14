0

Jorge Abdiel Gutiérrez es baja confirmada en Universitario para el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes confirmó que no contará con Jorge Abdiel Gutiérrez, su fichaje más reciente. Revisa qué sucedió.

Francisco Esteves
Jorge Abdiel Gutiérrez es baja confirmada en Universitario.
Jorge Abdiel Gutiérrez es baja confirmada en Universitario. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

El último fichaje que realizó Universitario de Deportes con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 es Jorge Abdiel Gutiérrez, lateral panameño que quiere salir campeón con la escuadra merengue. No obstante, recientemente se confirmó que será baja para el plantel de Héctor Cúper.

Paolo Guerrero anuncia en redes sociales que fue víctima de la delincuencia.

PUEDES VER: Paolo Guerrero anuncia en redes sociales que fue víctima de la delincuencia: "Hackeo"

Como muchos saben, el defensor acaba de jugar el Mundial 2026 con su selección y llegó a marcar tanto a Harry Kane como Jude Bellingham, lo que despertó la atención de diversos equipos en el continente. Por ello, la afición esperaba ver su estreno con la camiseta crema.

Pese al deseo de los hinchas, el periodista Gustavo Peralta informó que Jorge Abdiel Gutiérrez no viajará a Cajamarca para el partido de este domingo 16 de agosto por el Torneo Clausura de la Liga 1. Por ende, será una dura baja en Universitario de Deportes.

Universitario, Liga 1

Jorge Abdiel Gutiérrez ya trabaja con Universitario.

Asimismo, el comunicador indicó que su debut en la 'U' será en la siguiente fecha del campeonato nacional cuando los merengues enfrenten a Los Chankas en el Estadio Monumental. Lo bueno es que no hay ninguna lesión de por medio y el panameño está al 100% físicamente.

¿Cuál es el valor de Jorge Gutiérrez?

Actualmente, Jorge Gutiérrez tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más elevado que ha obtenido en toda su carrera profesional. Si sigue destacando, probablemente esta cotización vuelva a elevarse en la recta final de la temporada.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Delantero de Cusco FC criticó a la Liga 1 al no dar minuto de silencio por la muerte de la mamá de su compañero: "Falta de respeto total"

  2. Franclim Carvalho, DT de Botafogo, dejó fuerte calificativo a Cienciano tras caer 6-1: "Equipo con..."

  3. Jorge Abdiel Gutiérrez es baja confirmada en Universitario para el Torneo Clausura 2026

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano