Matías Di Benedetto responde con todo al caso Miguel Silveira: "Disparate total"

Hace poco, el representante de Miguel Silveira, Robson Lima, habló mal de Universitario de Deportes y aseguró que vivió una pesadilla por culpa de un futbolista. Ahora, Matías Di Benedetto decidió romper su silencio y pronunciarse sobre el agente deportivo del mediocampista brasileño.

“Vamos a trabajar muy serio para poder revertir la situación. Muy difícil, muchos equipos de altura. No siempre se puede lograr lo que uno quiere. No sé qué se le habrá cruzado por la cabeza para decir eso, dijo un disparate total”, indicó el central titular del conjunto merengue en diálogo con la prensa peruana.

De esta forma, el central de Universitario de Deportes mostró su incomodiad y total desacuerdo con los comentarios hechos por parte de Robson Lima. Recordemos que hace poco salió a defender a Miguel Silveira luego de que tocaran el tema de su salida en Ate, tras haber jugado poco minutos en el la Liga 1 2026.

Por otra parte, quien también habló sobre el representante del brasileño fue Williams Riveros, otro defensor que fue consultado al respecto. “Vamos a seguir trabajando y corrigiendo todo lo mal que se hizo. No siempre se puede ganar, asumirlo y seguir trabajando. No estoy enterado de nada (caso Miguel Silveira)”, indicó el paraguayo.

¿Qué dijo el representante de Miguel Silveira?

Estas fueron las palabras de Robson Lima: “Le pregunté muchas veces a la 'U': ¿por qué hicieron esto? Que digan que Miguel no tiene nivel, que no tiene estructura profesional, cualquier cosa, pero no esto. La situación nos ha dejado tristes y asustados. Hubo un problema con un compañero. Llegó un momento en que no aguantó más. Ha sido un terror psicológico lo que le ha pasado estos días”.