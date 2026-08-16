Resultados de La Tinka HOY, domingo 16 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores, Pozo Millonario, Boliyapa y más

¡La suerte puede cambiarlo todo! Este domingo 16 de agosto de 2026, La Tinka vuelve a poner en juego grandes premios y miles de peruanos esperan conocer los resultados del sorteo. Revisa EN VIVO los números ganadores, el Pozo Millonario y Boliyapa, y descubre si hoy hay nuevos afortunados.

Resultados de La Tinka del 12 de agosto de 2026

En el sorteo de La Tinka del 12 de agosto de 2026, los números del Pozo Millonario fueron 39, 45, 27, 21, 31, 11 y 20. En la modalidad Sí o Sí, salió el 35 y tres afortunados se llevaron S/50 mil cada uno. Por su parte, la Boliyapa correspondió al número 20.

¿Quién ganó el Pozo Millonario de La Tinka?

En el sorteo de La Tinka del miércoles 12 de agosto de 2026, el Pozo Millonario quedó acumulado al no registrarse un ganador, por lo que el monto estimado aumentó a S/23'507,898 para el sorteo de hoy.