¿Cuáles son los distritos más vulnerables de Lima ante un posible terremoto en la capital?

Ante los recientes terremotos en Venezuela y Colombia, la población peruana se encuentra en constante alerta ante la posibilidad de que el país registre un fuerte movimiento telúrico con epicentro en Lima. Debido a esta situación, es importante conocer si nuestro hogar se encuentra en una zona de alto riesgo o segura.

Un terremoto de gran magnitud en la capital peruana podría generar consecuencias muy diferentes dependiendo del lugar donde se encuentre cada vivienda. Por ello, estudios del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) advierten que existen distritos donde las características del suelo y la vulnerabilidad de las construcciones podrían aumentar considerablemente los daños.

Terremoto en Lima: estos son los distritos más vulnerables

De acuerdo con el CISMID, entre las zonas que presentan una mayor vulnerabilidad sísmica se encuentran:

Ancón

Ate

Chorrillos

Comas

Independencia

Laderas de Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Santa Rosa

Ventanilla

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

El CISMID realizó un informe sobre los distritos con mayor vulnerabilidad en caso de un terremoto.

Es importante destacar que el riesgo no depende únicamente del terreno o características del suelo, ya que la calidad de las viviendas es otro factor fundamental. En distintos sectores de Lima existen edificaciones levantadas sin supervisión profesional, con materiales inadecuados o sobre espacios que no ofrecen condiciones óptimas.

Ante un terremoto severo, estas construcciones podrían sufrir daños importantes o incluso colapsar. Por lo que CISMID recomienda evaluar técnicamente las viviendas ubicadas en zonas de mayor riesgo de Lima y considerar medidas de reforzamiento cuando sea necesario.

La otra cara de la moneda son las zonas más seguras ante un posible terremoto: Breña, Centro de Lima, Jesús María, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel. Se recalca que pese a esta información, ningún distrito de Lima está completamente libre de peligro, pero estar preparados puede reducir sus consecuencias.