¿Cómo ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela? Enlaces oficiales para donar

Los fuertes terremotos consecutivos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, han dejado a miles de familias enfrentando momentos de profunda incertidumbre, con viviendas dañadas, comunidades afectadas y personas que requieren apoyo urgente para cubrir sus necesidades más básicas. En medio de la emergencia, la solidaridad se convierte en una herramienta fundamental para brindar esperanza a quienes más lo necesiten.

Si deseas colaborar con las víctimas del país hermano, es importante hacerlo a través de canales oficiales y organizaciones autorizadas que garanticen que la ayuda llegue de manera segura y eficiente a las zonas más afectadas. A continuación, te mostramos las principales alternativas para realizar donaciones y contribuir con las labores de asistencia humanitaria en favor de las familias damnificadas.

Cómo ayudar a Venezuela desde el extranjero

La forma más efectiva y rápida de brindar apoyo a Venezuela tras los fuertes terremotos es realizando donaciones económicas a organizaciones humanitarias que cuentan con presencia y capacidad operativa en el país. Revisa la lista:

Apoya a los afectados de Venezuela desde Yape

A través de la billetera digital Yape, es posible realizar donaciones solidarias para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela, facilitando así una forma rápida y accesible de ayuda desde el celular. Solo ingresa al aplicativo, dirigete al apartado que corresponda y dona.

Mediante la billetera digital Yape se puede donar para ayudar a los afectados en Venezuela.

Gobierno del Perú envía apoyo a Venezuela tras terremotos

La Presidencia de la República del Perú emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con el pueblo venezolano tras la emergencia ocasionada por los recientes terremotos. En el pronunciamiento, el Gobierno manifestó su preocupación por los daños registrados y las familias afectadas, al tiempo que reafirmó su disposición a apoyar las acciones de asistencia humanitaria.

“Frente a esta tragedia, he dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, así como ayuda humanitaria mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas”, se informó.