Víctor Angobaldo perdió la vida en un trágico accidente vehicular ocurrido en Cañete

Víctor Angobaldo, conocido personaje de la farándula peruana y expareja de Shirley Cherres, falleció este miércoles 5 de agosto tras un accidente vehicular registrado en la provincia de Cañete. La noticia fue confirmada por la actriz cómica Patricia Alquinta, quien expresó sus condolencias a los familiares y amigos del recordado ‘Chocolatito’.

Víctor Angobaldo falleció tras accidente en la Panamericana Sur, en Cañete

Según información difundida desde Cañete, el empresario perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba sufriera un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 128 de la Panamericana Sur, en el distrito de Cerro Azul.

El incidente provocó que la unidad diera varias vueltas de campana, generando una emergencia en la vía. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, Víctor Angobaldo llegó sin signos vitales al Hospital Regional Rezola de Cañete.

En tanto, el conductor del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado para recibir atención médica, de acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales.

Falleció Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres: Patricia Alquinta confirmó la noticia

La actriz cómica Patricia Alquinta dio a conocer el fallecimiento de Víctor Angobaldo durante el programa ‘Show.pe’, donde recordó al empresario y envió un mensaje de apoyo a sus seres queridos.

“Hoy día la farándula está de luto… Quería informarles que ha fallecido Víctor Angobaldo, para muchos el ‘Chocolatito’”, señaló la artista al comunicar la lamentable noticia.

Asimismo, Alquinta expresó sus condolencias a la familia y mencionó especialmente a Javier Soriano, a quien calificó como una persona muy cercana al fallecido personaje.

¿Quién fue Víctor Angobaldo, conocido como "Chocolatito"?

Víctor Angobaldo fue un personaje que ganó popularidad en la televisión peruana desde 2009, luego de aparecer en el programa de espectáculos de Magaly Medina. Su espontánea personalidad y ocurrencias lo convirtieron en una figura conocida dentro de la farándula nacional.

Su historia también estuvo marcada por el mediático romance que mantuvo con Shirley Cherres, relación que llegó a las pantallas y generó gran atención entre los seguidores del espectáculo. Uno de los momentos más recordados fue cuando le pidió matrimonio en vivo a la exvedette durante un programa de televisión.

A lo largo de los años, Angobaldo participó en diversos episodios televisivos que reforzaron su popularidad y se ganó el cariño de parte del público por su peculiar estilo y sentido del humor. Su fallecimiento en un accidente vehicular ocurrido en Cañete generó pesar entre sus seguidores y personas cercanas.