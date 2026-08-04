Horóscopo de HOY, miércoles 5 de agosto de 2026: lee aquí gratis las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo

El horóscopo de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, trae nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, con detalles sobre lo que los astros podrían deparar en el amor, el trabajo, el dinero y las decisiones personales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y los demás signos podrán conocer sus principales tendencias y recomendaciones para afrontar esta jornada.

Si buscas el horóscopo de hoy en Perú, aquí encontrarás las predicciones diarias para los 12 signos del zodiaco, junto con el número de la suerte que podría acompañarte durante la jornada. Descubre qué dicen los astros sobre tu futuro y cuáles son las oportunidades o desafíos que podrían presentarse en esta fecha.

Horóscopo de hoy, 5 de agosto de 2026: conoce gratis las predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Aclararás de una vez por todas asuntos pendientes con alguien que ya es parte de tu pasado. Hoy te sentirás libre para volver a empezar. Habrá conversaciones con tus superiores que tendrán muy buenos resultados para ti; un ascenso está cerca.

Número de suerte: 2.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Estarás muy inspirado en el amor; sorprenderás a esa persona con tus detalles y vehemencia, y seguirá con entusiasmo tus iniciativas. No dejes para después actividades que puedes realizar hoy, de lo contrario se te complicará el trabajo.

Número de suerte: 20.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: El amor y la aventura se combinarán para hacer excitante tu día. Vivirás experiencias nuevas e inolvidables junto a esa persona que te gusta. Pensarás en cambiar de trabajo, pero no lo comentes con nadie hasta estar seguro de haberlo encontrado.

Número de suerte: 3.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Esa persona que parecía no darse cuenta de tu interés demostrará que te corresponde; hoy empezarán a hacerse realidad tus ilusiones. Estás despilfarrando tu dinero en asuntos sin importancia, ten cuidado; más adelante lo necesitarás.

Número de suerte: 5.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: El amor te inspira y te llena de buenos sentimientos. Te mostrarás solidario y generoso con todos, especialmente con tus seres queridos. Un dinero inesperado te pondrá de buen humor y será la solución a tus problemas; más adelante todo será mejor.

Número de suerte: 17.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Estarás nervioso e impaciente, y tu relación sentimental se verá afectada. Hoy preferirás estar solo para evitar más problemas. La presión en tu trabajo será grande; trata de cumplir con todo y evitarás problemas con tus superiores.

Número de suerte: 15.

LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Empezarás a compartir con esa persona mucho más que sentimientos; hoy harán planes para ayudarse mutuamente con sus proyectos. Por un descuido podrías perder dinero, toma tus precauciones y guarda muy bien tus ahorros.

Número de suerte: 6.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: El amor y apoyo de esa persona te dan estabilidad. Hoy los recuerdos del pasado volverán a tu mente, pero ya no te perturbarán como antes. Pensarás en abrir un negocio propio y buscarás asesoría; escoge el lugar indicado y te irá bien.

Número de suerte: 14.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Estás en una etapa de renovación; buscarás cambios para hacer más estable tu relación sentimental. Hoy hablarás de tus sueños e ilusiones. Las cosas en el trabajo no saldrán como esperabas, pero no debes darte por vencido.

Número de suerte: 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: La incertidumbre quedó atrás y estás viviendo un buen momento. Hoy escucharás de la persona que amas las palabras que anhelabas. Las felicitaciones por tu desempeño no se harán esperar; disfrútalas, pero sin descuidar tus obligaciones.

Número de suerte: 9.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Te sentirás solo e incomprendido. Olvídate del orgullo y deja fluir tus sentimientos; si hablas con el corazón, terminarán tus penas. Pensarás en redecorar tu hogar y pedirás un préstamo económico; no te precipites, el dinero que esperas llegará.

Número de suerte: 11.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Tu situación sentimental no mejora a pesar de tus esfuerzos. Hoy decidirás no dar más oportunidades y dejarás atrás la etapa de desamor. Una visita al médico no te caería nada mal; tómate un pequeño descanso de tus actividades y mañana te sentirás mejor.