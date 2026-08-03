El Sinuano Día y Noche emociona a miles de participantes en Colombia, quienes intentan probar su suerte hoy, lunes 3 de agosto de 2026. En esta nota de Líbero, encontrarás todos los detalles de este popular sorteo; además, podrás seguir el juego EN VIVO para conocer los resultados y los números ganadores. ¡Descubre tu suerte en este día!

Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 3 de agosto EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo 10:05 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 3 de agosto Hoy, lunes 3 de agosto de 2026, se llevará a cabo una nueva edición del Sorteo colombiano, en el marco de Sinuano Día y Noche. En Líbero, te compartimos todos los detalles, los números ganadores, así como los resultados oficiales y los horarios de cada sorteo.

¿A qué hora juega el Sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano se lleva a cabo diariamente en dos horarios diferentes, dependiendo de la edición del juego:

El Sinuano Día: se realiza a las 2.30 p. m. (hora de Colombia), destacándose como uno de los sorteos más tempranos.

(hora de Colombia), destacándose como uno de los sorteos más tempranos. El Sinuano Noche: tiene lugar generalmente a las 10.30 p. m. (hora de Colombia) de lunes a sábado. Sin embargo, los domingos y días festivos, el horario se adelanta, llevándose a cabo aproximadamente a las 8.30 p. m.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano?

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta

¿Cuáles son las estadísticas más frecuentes del Sinuano?

En los sorteos del Sinuano, los dígitos que han tenido mayor aparición son 2, 8, 0 y 9, mientras que los menos sorteados corresponden a 4, 5, 7 y 3. Esta información resulta clave al momento de elegir tu boleto, ya que podría afectar tus probabilidades de éxito en el juego.