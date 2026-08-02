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Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas para la fecha 4
Este viernes 7 de agosto, Universitario se enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario de Deportes tendrá un duro rival este viernes 7 de agosto cuando reciba a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscarán darle una alegría a su hinchada luego de la derrota por 2-0 ante Cienciano, mientras que los celestes llegan tras vencer a Juan Pablo II.
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¿Cuándo es el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura?
El partido entre Universitario y Sporting Cristal se jugará el viernes 7 de agosto, por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario recibirá la visita de Sporting Cristal
¿A qué hora es el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura?
El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países:
- Colombia, Ecuador y Panamá: 8.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
- México: 7.30 p. m.
- España (sábado 8 de agosto): 3.30 a. m.