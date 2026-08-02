Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas para la fecha 4

Universitario de Deportes tendrá un duro rival este viernes 7 de agosto cuando reciba a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscarán darle una alegría a su hinchada luego de la derrota por 2-0 ante Cienciano, mientras que los celestes llegan tras vencer a Juan Pablo II.

¿Cuándo es el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal se jugará el viernes 7 de agosto, por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Universitario recibirá la visita de Sporting Cristal

¿A qué hora es el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura?

El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países: