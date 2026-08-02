0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Clausura y acumulado

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas para la fecha 4

Este viernes 7 de agosto, Universitario se enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Universitario de Deportes tendrá un duro rival este viernes 7 de agosto cuando reciba a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscarán darle una alegría a su hinchada luego de la derrota por 2-0 ante Cienciano, mientras que los celestes llegan tras vencer a Juan Pablo II.

Jesús Castillo continuará su carrera en el fútbol de Túnez tras su paso por Universitario.

PUEDES VER: Universitario vendió a Jesús Castillo y revelan cuánto dinero recibieron de Túnez: "Es mucho menos..."

¿Cuándo es el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal se jugará el viernes 7 de agosto, por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Universitario recibirá la visita de Sporting Cristal

Universitario recibirá la visita de Sporting Cristal

¿A qué hora es el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura?

El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países:

  • Colombia, Ecuador y Panamá: 8.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
  • México: 7.30 p. m.
  • España (sábado 8 de agosto): 3.30 a. m.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 3

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 3 de la Liga 1 2026: así van los equipos

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano