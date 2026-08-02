Aviso importante: este domingo 2 de agosto de 2026, un grupo de residentes haitianos acudió a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Ohio, Estados Unidos. Durante la visita, al menos dos individuos recibieron tobilleras electrónicas como parte del proceso de control migratorio. ¿Por qué? AQUÍ todo lo que se sabe.

Haitianos que se presentan en oficina de ICE de Ohio salen con tobilleras electrónicas

Tal como informó Cinccinati, en las últimas dos semanas, numerosos haitianos que residen en Ohio han recibido notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite a la administración Trump finalizar su estatus migratorio legal.

Haitianos que se presentan en oficina de ICE de Ohio salen con tobilleras electrónicas / Foto cincinnati.com

Este domingo 2 de agosto de 2026, entre las 7.30 y las 11.30 a. m., el periódico The Enquirer informó sobre la entrada de cuatro personas a la oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE en Blue Ash, así como la salida de tres individuos.

En tanto, Samantha Searles, colaboradora de Ignite Peace, una organización de Cincinnati que promueve la paz y la justicia, señaló que, alrededor de cinco o seis haitianos acudieron a la oficina a las 10 de la mañana, esto luego de recibir cartas que les indicaban programar citas hasta las 2 de la tarde.

En los informes se reveló que Philbert Viaud, un residente haitiano de Columbus, salió de la oficina con un monitor electrónico en el tobillo y que debía presentarse allí el 12 de agosto. Viaud ha estado solicitando asilo durante cuatro años.

Por su parte, Sony Prenice, otro residente haitiano, compartió con los medios que se le ofreció la opción de usar un monitor electrónico o enfrentar una deportación con una multa de 2.600 dólares. Prenice eligió el dispositivo, que limita su movilidad a un radio de 120 kilómetros de su hogar, debiendo solicitar permiso al ICE para desplazamientos más lejanos.

¿Cuál es el motivo exacto del uso de tobilleras electrónicas?

Los inmigrantes haitianos en Ohio se ven obligados a utilizar tobilleras electrónicas después de sus citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a la reciente cancelación de su Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte de la administración federal.

Estas tobilleras, que incorporan tecnología GPS, forman parte de los programas de supervisión implementados por el ICE, los cuales permiten rastrear los movimientos de los migrantes mientras enfrentan procesos de deportación o revisión de sus situaciones migratorias.