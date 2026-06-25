En las últimas horas, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Estado que despliegue rápidamente equipos de búsqueda y rescate, así como recursos médicos y asistencia humanitaria hacia Venezuela. El mensaje del republicano fue confirmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien hizo el anuncio. A continuación, más detalles.

Trump ordenó el despliegue de rescatistas y ayuda de EE. UU. a Venezuela: "Con el pueblo"

Este jueves 25 de junio, a las 2.34 a. m., a través de un mensaje en su cuenta de X (@SecRubio), Marco Rubio se pronunció sobre la situación que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron ese país latinoamericano.

Trump orden el despliegue de rescatistas y ayuda de EE. UU. a Venezuela.

"Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos", expresó Rubio. "Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate", añadió.

Asimismo, el secretario usó su red social para expresar lo siguiente: "América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

El pronunciamiento directo de Trump

Antes de que Rubio emitiera su comunicado, el presidente Trump usó su plataforma Truth Social para dejar un mensaje a la ciudadanía venezolana.

En su publicación, destacó la magnitud de los dos terremotos que afectaron a Venezuela y señaló que estos desastres han causado un alto número de víctimas. Trump afirmó que Estados Unidos está preparado y dispuesto a ofrecer asistencia en esta situación crítica.