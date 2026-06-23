ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este es el INQUIETANTE PERFIL judicial de los 735 indocumentados capturados en el último operativo del ICE en ciudad no santuario

En un nuevo balance que vuelve a encender el debate migratorio en Estados Unidos, la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del ICE en Houston informó la detención de 735 inmigrantes en situación irregular con historial delictivo durante operativos realizados en mayo. Según el reporte oficial, este grupo acumula 1.711 condenas penales, muchas de ellas vinculadas a delitos violentos, lo que la agencia ha presentado como evidencia de sus acciones en el marco de las políticas de seguridad interior.

ICE en Houston arrestó en mayo a inmigrantes con más de 1.700 condenas y 1.200 delitos.

El inquietante perfil judicial de los 735 inmigrantes indocumentados capturados en el último operativo del ICE en Houston

De acuerdo con ICE Houston, alrededor del 70% de las condenas asociadas a estos inmigrantes en Estados Unidos corresponden a delitos violentos o de alto impacto social, lo que incluye agresiones graves, homicidios y otras conductas que, según la agencia, habrían puesto en riesgo directo a la población. El desglose oficial detalla:

5 condenas por homicidio

1 caso de intento de asesinato capital contra un oficial de policía

224 registros por asalto agravado

38 delitos sexuales (incluidos 13 casos de abuso infantil)

12 condenas por trata de personas con fines de explotación sexual

3 condenas por secuestro

495 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), con reincidencias de hasta 6 eventos en algunos casos

24 casos de atropello y fuga

170 robos o atracos

32 delitos vinculados al tráfico ilegal de inmigrantes

Desde la oficina de campo, el director interino de ERO Houston, Gabriel Martínez, defendió la difusión de estas cifras y señaló en un comunicado oficial de ICE Houston: "Estamos publicando estos datos porque reflejan una imagen real de a quiénes arrestamos cada mes, debido a las políticas migratorias imprudentes de administraciones pasadas que permitieron la entrada de criminales sin verificar".

Martínez también señaló que, según la agencia, las operaciones no están enfocadas en inmigrantes que buscan mejores oportunidades económicas, sino en personas con antecedentes delictivos. "El público debe saber que nuestros objetivos no son los migrantes económicos inofensivos, sino criminales violentos y miembros de pandillas que, de no ser expulsados, seguirán generando víctimas en nuestro país".

Inmigrantes detenidos por el ICE: pandillas, deportaciones y casos de alto perfil en Estados Unidos

El reporte de ICE Houston también destaca la detención de 25 presuntos integrantes de estructuras criminales transnacionales, con vínculos atribuidos a organizaciones como MS-13, 18th Street, Tango Blast y Los Paisas, en un contexto en el que se refuerza la narrativa sobre inmigrantes indocumentados detenidos en operativos federales en Estados Unidos.

Entre los casos más relevantes figura Juan Esteban Zelaya Hernández, de Honduras, señalado como miembro de Los Paisas y con múltiples deportaciones previas, además de antecedentes por homicidio, porte de armas y delitos de incendio intencional. Otro caso es el de Dinh Quy Nguyen, de Vietnam, con condena federal por intento de homicidio contra un oficial de policía, quien permanece bajo custodia a la espera de su expulsión.

También se reporta la detención de José Olban Martínez, quien fue nuevamente deportado y cuenta con una condena por abuso sexual agravado contra un menor, así como la de José Salinas-González, ciudadano mexicano con múltiples reingresos ilegales y antecedentes por tráfico de migrantes. En conjunto, el informe de ICE Houston busca reforzar su postura sobre el perfil de las personas detenidas. ICE, en esta ciudad no santuario, subraya que prioriza sus operaciones, según la agencia, enfocadas en individuos con antecedentes penales graves dentro del flujo migratorio en Estados Unidos.