Pensó que nadie la vería: ROBÓ baterías de auto en un Walmart cerca de Chambersburg y eligió el ESCONDITE más IMPROVISADO para burlar a la policía

Una mujer terminó detenida en el estado de Estados Unidos tras un intento de robo dentro de un Walmart cercano a Chambersburg, donde habría sustraído baterías de automóvil y otros artículos antes de intentar huir. El caso, ocurrido el 23 de junio, culminó con su arresto inmediato tras ser localizada en un estacionamiento cercano y su posterior traslado a la cárcel del condado de Franklin, bajo una fianza de 50.000 dólares.

La policía estatal de Pensilvania informó que una mujer intentó robar artículos en un Walmart cerca de Chambersburg.

Mujer robó dos baterías de auto en un Walmart cerca de Chambersburg e intentó esconderse de la policía debajo de un vehículo

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 10:15 de la mañana en el Walmart de Chambersburg, ubicado en Lincoln Way East. Las autoridades fueron alertadas de un robo en curso y, durante el desplazamiento, confirmaron que una mujer había huido a pie tras sustraer mercancía del establecimiento.

La sospechosa, identificada como Senchal Mone Coles, fue localizada poco después en el estacionamiento de un Dairy Queen cercano, donde intentó ocultarse debajo de un vehículo antes de ser intervenida por los agentes. Según el informe, la detención fue rápida y se realizó sin mayores incidentes.

Acusaciones, fianza y situación de la detenida en Estados Unidos

Tras su captura, la mujer habría admitido haber intentado llevarse dos baterías de auto y prendas de vestir del Walmart, con un valor estimado en 429,34 dólares, antes de intentar escapar del lugar. Posteriormente, fue acusada de hurto menor, evasión de arresto, alteración del orden público y embriaguez en público.

Durante el proceso policial, los agentes notaron un comportamiento errático, lo que llevó a sospechar el consumo de sustancias. La detenida también habría sido trasladada bajo observación antes de su ingreso al centro penitenciario. Según Tri-State Alert, "Senchal Mone Coles no pudo pagar la fianza de 50.000 dólares tras ser acusada de hurto menor, evasión de arresto, alteración del orden público y embriaguez en público". Actualmente, Coles permanece recluida en la cárcel del condado de Franklin mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos.