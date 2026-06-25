ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Sanford: retorcida conducta de un hombre obligó a la policía a INTERVENIR DE URGENCIA

Un grave incidente ocurrió en un establecimiento de Walmart en Sanford, Estados Unidos, lo que motivó una rápida intervención policial tras reportes de comportamiento inapropiado dentro de la tienda. Un joven de 21 años fue arrestado luego de ser acusado de exhibicionismo y de realizar actos obscenos mientras caminaba por los pasillos del local, lo que generó alarma entre clientes y personal de seguridad, según informó la prensa local.

Tyrese Jackson, de 21 años, enfrenta un cargo por exhibicionismo, de acuerdo con los registros oficiales.

Hombre es acusado de exhibicionismo en Walmart de Sanford, Estados Unidos

De acuerdo con la información difundida por WESH 2 News, agentes del Departamento de Policía de Sanford acudieron alrededor del mediodía al Walmart en Estados Unidos, ubicado en 3653 S. Orlando Drive, tras recibir múltiples alertas de clientes que se sintieron incómodos por la conducta de un individuo dentro del establecimiento.

Según el reporte policial citado por la cadena, el hombre identificado como Tyrese Jackson habría sido visto "con los genitales expuestos y tocándose en el pasillo de ropa masculina", lo que motivó la intervención del personal de seguridad. Sin embargo, el sujeto ya había abandonado la tienda al momento de la llegada de las autoridades. Horas después, regresó al lugar y finalmente fue detenido.

Exhibicionismo en Walmart EE. UU.: declaración del acusado y situación legal

Durante el interrogatorio posterior, Jackson habría reconocido los hechos, señalando que se sintió excitado y comenzó a masturbarse dentro de la sección de ropa masculina, sin poder explicar su conducta, de acuerdo con la declaración jurada citada por WESH 2 News. En el trayecto hacia la cárcel, el detenido también habría mencionado que recientemente perdió su empleo y que atravesaba un estado emocional complicado, además de admitir que solía frecuentar tiendas Walmart en Estados Unidos por aburrimiento.

Actualmente, el joven permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras enfrenta un cargo formal de exhibicionismo en Estados Unidos, según los registros policiales revisados por la fuente periodística.