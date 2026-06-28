ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: nueva ley crearía una LISTA de quienes viven en situación irregular en este estado no santuario

Una nueva legislación aprobada en el estado de Misisipi encendió las alarmas entre organizaciones de derechos civiles y comunidades migrantes en Estados Unidos al autorizar la creación de un registro oficial de inmigrantes indocumentados. La medida, que entrará en vigor el miércoles, busca que la principal agencia de seguridad pública estatal recopile datos detallados de personas en situación irregular, en línea con un enfoque más estricto hacia la inmigración. Según Associated Press, “una nueva ley de Misisipi autorizará a la principal agencia de seguridad pública del estado a elaborar una lista de todos los inmigrantes que viven en el estado sin permiso de residencia”.

Algunos cuestionan cómo funcionará la ley de Misisipi.

Nueva ley en Misisipi y el registro de inmigrantes indocumentados

La norma establece que el Departamento de Seguridad Pública de Misisipi podrá utilizar "medios legales razonables" para identificar a inmigrantes en Estados Unidos que no cuenten con un estatus migratorio regular. Esto incluye la recopilación de información como nombres, direcciones, país de origen, edad y posibles antecedentes penales.

Además, el registro contemplaría información relacionada con procesos de deportación, lo que ha generado preocupación entre defensores de inmigrantes indocumentados, quienes advierten sobre posibles usos futuros de estos datos. Diversos sectores críticos señalan que aún no está claro qué uso final tendrá esta base de datos. Sin embargo, temen que pueda alinearse con políticas migratorias más duras en Estados Unidos impulsadas por sectores que promueven la deportación masiva de personas sin autorización legal.

La ley no define si la información será compartida directamente con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que mantiene la incertidumbre sobre su alcance real.

Debate sobre la viabilidad de la medida en Misisipi

Expertos en política migratoria advierten que el seguimiento continuo de inmigrantes indocumentados podría ser complejo. La situación migratoria puede cambiar con el tiempo, ya sea por renovaciones de visas, solicitudes de estatus legal o movimientos dentro del país. Algunos analistas consideran que implementar un registro permanente podría enfrentar serios desafíos técnicos y legales, además de abrir debates sobre privacidad y derechos civiles en el contexto de inmigrantes en Estados Unidos.

Organizaciones de defensa de derechos civiles han advertido que la medida podría debilitar la relación entre comunidades migrantes y autoridades locales en Misisipi. Según sus portavoces, esto podría desalentar la denuncia de delitos o la cooperación con la policía por miedo a ser identificados.

También alertan que este tipo de políticas podría afectar la confianza pública y generar perfiles basados en el origen o el estatus migratorio, lo que incrementaría la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Un estado con baja población migrante irregular

De acuerdo con estimaciones citadas en el debate público, Misisipi alberga a menos de 28.000 inmigrantes en situación irregular, lo que representa menos del 1% de su población total. Aun así, la nueva ley coloca al estado en el centro del debate nacional sobre inmigración y control fronterizo en Estados Unidos.