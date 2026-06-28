Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) alertaron el último martes 23 de junio a una mujer de Syracuse sobre la necesidad de eliminar una cuenta en redes sociales, la cual, según su evaluación, representa una amenaza para agentes federales. ¿Qué difundió y por qué se dio la insólita advertencia?

Atención, inmigrantes: agentes ICE localizan a mujer y le advierten que elimine esta publicación

syracuse.com compartió más información sobre la complicada situación de Paigelynne Gonyea, quien expresó su opinión sobre una publicación realizada en enero del 2026, en la que mencionó al agente del ICE que disparó a la manifestante Renee Good.

Paigelynne Gonyea reveló la identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y causó la muerte de Renee Good en Minneapolis. | Instagram.

Bajo este contexto, el último martes 23 de junio, en horas de la tarde, mientras desempeñaba su labor como funcionaria electoral en la Biblioteca Central de la calle Salina, recibió la visita de varios agentes, a quienes invitó a pasar, porque prefirió no encontrarse con ellos sola en el exterior.

"Estoy al tanto de las noticias, especialmente las que provienen de Minnesota", señaló Gonyea, en referencia a su preocupación por su seguridad. Durante la reunión, los agentes le entregaron una carta modelo que informaba sobre una investigación relacionada con amenazas dirigidas al personal de ICE.

En dicho documento se mencionaba la identificación de una cuenta de Instagram que, según los agentes, podría estar infringiendo la ley federal. Le solicitaron que eliminara dicha cuenta y cesara cualquier actividad relacionada.

Mujer podría ser procesada

El aviso que le brindaron a la mujer contenía advertencias sobre la ilegalidad de amenazar a funcionarios federales o a sus familias, con la finalidad de intimidarlos o interferir en el ejercicio de sus funciones.

El documento también expone que Gonyea podría enfrentar cargos tanto a nivel federal como estatal. Los agentes tenían números de teléfono y matrículas de vehículos de Nueva Jersey, además de una carpeta que incluía copias de sus publicaciones en redes sociales y su licencia de conducir.

Gonyea, quien frecuentemente aborda temas de inmigración en sus plataformas digitales, mencionó en enero a Jonathan Ross, un agente del ICE involucrado en el tiroteo de la manifestante Renee Good en Minnesota. Este nombre ha sido destacado en diversos medios de comunicación y publicaciones en redes sociales a nivel global.