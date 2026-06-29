La organización de protección Forward Latino, en Estados Unidos, ha lanzado recientemente una advertencia a toda la comunidad para informar a los habitantes sobre un “aumento en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región sureste de Wisconsin”. ¿Qué deben tomar en cuenta? ¿Cuál es la estrategia de los agentes?

Cuidado, inmigrantes en EE. UU.: exponen "mayor actividad" del ICE en esta zona de Wisconsin

Una alerta, expuesta este 27 de junio, se dio luego que Voces de la Frontera, una organización de defensa de los derechos de inmigrantes ubicada en Milwaukee, EE. UU., denunciara las últimas acciones del ICE en esa área.

EE. UU.: exponen "mayor actividad" del ICE en esta zona de Wisconsin.

Al respecto, Forward Latino, otro grupo defensor, no fue ajeno y lanzó una advertencia a la comunidad, alertando sobre un aumento de las actividades del ICE en el sureste de Wisconsin.

Asimismo, bajo este contexto, el Departamento de Policía de Milwaukee declaró que estaban al tanto de que el ICE estaba realizando “operaciones selectivas para frenar la delincuencia en la región”, tal como se difundió en un comunicado de un portavoz enviado por correo electrónico el 25 de junio.

Por su parte, Darryl Morin, el presidente nacional de Forward Latino, afirmó que la alerta tendría una duración de siete días.

Grupo de defensa Forward Latino compartió importante mensaje para los inmigrantes

El grupo decidió mandar un mensaje directo a la comunidad sobre un “aumento de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el sureste de Wisconsin”. Morin agregó que el grupo recomendaba a la población “mantener la tranquilidad y no entrar en pánico, pero que aquellos en riesgo deberían prepararse”.

La advertencia de Forward Latino insta a las personas a estar informadas sobre sus derechos, como el derecho a permanecer en silencio, el derecho a rechazar la entrada a los agentes “salvo que el ICE cuente con una orden judicial válida emitida por un juez” y el derecho a contar con un abogado.