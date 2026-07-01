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ALERTA MÁXIMA en un Dollar Tree del condado de Dauphin: niño de 10 años protagoniza VIOLENTO ATAQUE contra un trabajador en un intento de ROBO
Un niño de 10 años habría amenazado con un arma blanca durante un robo en un Dollar Tree en Dauphin, EE. UU., dejando a un trabajador herido tras un forcejeo.
Un grave episodio de violencia conmocionó a Swatara Township, en el condado de Dauphin, Estados Unidos, luego de que un niño de apenas 10 años fuera detenido tras protagonizar un intento de robo a mano armada dentro de una tienda Dollar Tree. El menor habría amenazado a una empleada con un cuchillo, lo que desencadenó un forcejeo que terminó con un trabajador herido y la intervención de la policía local.
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Niño de 10 años es arrestado tras intento de robo a punta de cuchillo en tienda Dollar Tree
De acuerdo con el informe policial citado por NBC10 Philadelphia, el hecho ocurrió el lunes 29 de junio de 2026, alrededor de las 5:06 p. m., en una tienda Dollar Tree en Estados Unidos, ubicada en la cuadra 3200 de Paxton Street, en Swatara Township, condado de Dauphin, cerca de Harrisburg.
Según las autoridades, el menor ingresó al establecimiento y, durante el intento de robo, habría sacado un cuchillo de hoja fija para amenazar a una trabajadora y exigir dinero. La situación se agravó rápidamente cuando otros empleados intervinieron para detenerlo dentro del local de la cadena Dollar Tree en Estados Unidos.
Trabajador resulta herido durante forcejeo en intento de robo
En medio del forcejeo para reducir al menor, uno de los trabajadores resultó apuñalado en varias ocasiones y tuvo que recibir atención médica posteriormente, aunque las autoridades no han precisado la gravedad de sus lesiones. El niño fue finalmente inmovilizado por el personal de la tienda hasta la llegada de la policía.
El menor enfrenta cargos por robo, agresión con agravantes y otros delitos relacionados, mientras permanece bajo custodia a la espera de una audiencia judicial. En su cobertura, NBC10 Philadelphia señaló de forma textual: "el menor fue detenido tras el violento incidente dentro de la tienda", mientras el caso continúa bajo investigación en el condado de Dauphin, en Estados Unidos.
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