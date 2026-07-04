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Una ALERTA INESPERADA provocó la EVACUACIÓN de emergencia en el Walmart de Albany: esto es lo que se sabe sobre el DESPLIEGUE POLICIAL
El Walmart de Albany fue evacuado tras una amenaza de bomba que movilizó a la policía en EE. UU. El caso es investigado como un posible caso de swatting.
Un operativo de emergencia generó momentos de tensión la tarde del jueves en el norte del estado de Nueva York, después de que una amenaza de bomba obligara a evacuar un concurrido Walmart de Albany, Estados Unidos. El incidente ocurrió en la tienda ubicada en Washington Avenue Extension y movilizó a unidades policiales especializadas, mientras clientes y empleados desalojaban el establecimiento como medida de precaución.
Una amenaza de bomba en Walmart activó un operativo policial en Albany.
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Walmart de Albany fue evacuado de emergencia por una amenaza de bomba
La situación se desencadenó cerca de las 17:00 horas, cuando el Departamento de Policía de Albany recibió una amenaza de bomba a través de su sistema de recepción de denuncias. La alerta, dirigida al Walmart de Washington Avenue Extension, movilizó a múltiples cuerpos de seguridad.
De acuerdo con WNYT.com, en el operativo participaron agentes del Departamento de Policía de Albany (APD), unidades K-9, la Oficina del Sheriff del Condado de Albany, la Policía Estatal de Nueva York y efectivos de las policías de Troy y Guilderland, quienes realizaron una inspección exhaustiva del establecimiento, mientras la gerencia y los empleados evacuaban de inmediato la tienda como medida preventiva. Tras la revisión, las autoridades descartaron la presencia de explosivos y declararon seguro el establecimiento.
Despliegue policial en Walmart de Albany por un posible caso de swatting
Con el paso de las horas, la investigación tomó un giro relevante: las autoridades consideran que podría tratarse de un caso de swatting, una llamada falsa realizada con el objetivo de provocar una respuesta policial de gran escala en Estados Unidos. Según WNYT.com, la investigación continúa para determinar el origen de la amenaza e identificar a los responsables del falso reporte que desencadenó el amplio operativo en el Walmart de Albany y generó alarma entre clientes y trabajadores.
Por el momento, no hay reportes de personas heridas ni de daños materiales. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación de las autoridades locales y estatales, que además reforzaron las medidas de vigilancia para prevenir incidentes similares en la zona.
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