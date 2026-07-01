ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en Milwaukee: activistas lanzan ADVERTENCIA URGENTE por lo que está haciendo ICE en las calles

Una creciente preocupación se instaló entre comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, luego de que organizaciones de defensa de derechos civiles alertaran sobre un incremento de la actividad del ICE en el sureste de Milwaukee. La advertencia, difundida por grupos comunitarios, coincide con reportes locales y confirmaciones policiales sobre operativos recientes, lo que encendió las alarmas tanto entre inmigrantes indocumentados como entre residentes legales de la zona.

Un grupo de activistas advierte sobre una "actividad elevada" de ICE en el área de Milwaukee

Según reportó N+ Univision, la organización Forward Latino lanzó una alerta comunitaria ante un aumento de la actividad del ICE en el sureste de Wisconsin. De igual manera, Voces de la Frontera advirtió sobre movimientos inusuales de las autoridades migratorias en la ciudad de Milwaukee.

En paralelo, el Departamento de Policía de Milwaukee confirmó que recibió avisos sobre operativos del ICE, descritos por un portavoz en un correo del 25 de junio como "controles selectivos por actividad delictiva en la zona". No obstante, fuentes consultadas por el Milwaukee Journal Sentinel aseguraron que la policía local no participaría en estas acciones.

N+ Univision informó que la advertencia emitida por Forward Latino se extendería por cerca de una semana. Ante este escenario, su presidente nacional, Darryl Morin, recomendó a los residentes actuar con serenidad y mantenerse preparados, sobre todo aquellos que podrían verse afectados por los operativos. "Mantener la calma y no entrar en pánico, pero estar preparados, especialmente quienes estén en riesgo", manifestó.

Arrestos del ICE en Milwaukee generan críticas de grupos de defensa de inmigrantes

La preocupación entre inmigrantes en Estados Unidos, especialmente entre inmigrantes indocumentados, ha aumentado tras reportes de al menos cinco detenciones en distintos puntos de Milwaukee, incluyendo zonas como la calle 23 con avenida Greenfield, la intersección de la calle 35 con Clybourn y áreas de la Séptima Norte con West McKinley, según Voces de la Frontera. En este contexto, Forward Latino insistió en la importancia de conocer los derechos básicos ante un encuentro con el ICE, como el derecho a guardar silencio, a no permitir el ingreso a una vivienda sin una orden judicial firmada por un juez y a solicitar asistencia legal.

Tal como recoge N+ Univision, Darryl Morin subrayó la postura del grupo frente a estos operativos: "Aunque no tenemos ningún problema con las actividades legítimas de control migratorio, lo que hemos visto durante el último año nos ha llevado a emitir estas advertencias por la seguridad de inmigrantes y de ciudadanos con rasgos hispanos prominentes".

Por su parte, un portavoz del ICE señaló que la agencia aún requiere más información para responder a los cuestionamientos sobre estos operativos en Milwaukee, mientras continúa la incertidumbre entre comunidades de inmigrantes legales e indocumentados ante la posible extensión de estas acciones en Estados Unidos.