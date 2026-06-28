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GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: crece la PRESIÓN en esta ciudad no santuario para romper un PACTO CLAVE con ICE
La colaboración entre la policía de Miami e ICE ha recibido críticas por generar miedo entre los inmigrantes y por las solicitudes de que se termine el acuerdo.
En Estados Unidos, la tensión en torno a las políticas migratorias volvió a escalar en Miami, donde aumentan los llamados para poner fin a un acuerdo de cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Organizaciones civiles, líderes comunitarios y autoridades locales advierten que el convenio ha profundizado el miedo entre los inmigrantes en el país, especialmente entre los indocumentados, y ha deteriorado la confianza en la policía. El debate se reactivó en una sesión del ayuntamiento, en medio de fuertes cuestionamientos al programa federal 287(g), vigente desde hace un año.
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Aumenta la presión en Miami para poner fin al acuerdo 287(g) con ICE
La discusión política se intensificó luego de que la comisionada Christine King impulsara la revisión del acuerdo entre la ciudad e ICE, que permite a agentes locales asumir funciones vinculadas a la aplicación de las leyes migratorias tras recibir capacitación federal. En ese marco, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos como la Florida Immigrant Coalition, la ACLU de Florida y Florida Rising exigieron su cancelación inmediata, al considerar que la medida convierte a Miami en un punto crítico de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos.
Durante la sesión municipal, decenas de activistas respaldaron la propuesta e insistieron en que el programa ha generado un efecto contrario al buscado: menor confianza y mayor temor en las comunidades de inmigrantes, tanto legales como indocumentados. Según especialistas consultados por la Agencia EFE, el acuerdo permite que la policía local realice detenciones de personas con posibles órdenes de deportación bajo supervisión federal.
Diversas organizaciones señalan que Miami encabeza las detenciones de inmigrantes a nivel nacional.
Crece el número de arrestos de inmigrantes en Estados Unidos y aumenta la desconfianza comunitaria
La preocupación de las organizaciones se centra también en las cifras recientes. De acuerdo con datos difundidos y citados por la Agencia EFE, "Miami encabeza los arrestos migratorios a nivel nacional". En ese sentido, se reporta que la oficina regional de ICE en la ciudad registró 41,310 arrestos migratorios entre enero de 2025 y los primeros cuatro meses de 2026, una cifra superior a la de otras sedes como Dallas, Houston, Nueva Orleans, Atlanta, Chicago y San Antonio.
Para los colectivos civiles, esta tendencia confirma que la colaboración entre la policía municipal e ICE está impactando directamente en la vida cotidiana de los inmigrantes en Estados Unidos. Señalan que el temor a ser detenidos puede desalentar la denuncia de delitos, además de aumentar la desconfianza hacia las autoridades y abrir la puerta a posibles prácticas de perfilamiento racial.
En este contexto, la presión social en Miami continúa creciendo, mientras el futuro del acuerdo con ICE se mantiene en el centro del debate político local y nacional sobre la gestión migratoria en Estados Unidos.
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