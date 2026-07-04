Las modalidades de trabajo remoto e híbrido se han convertido en prácticas comunes en Estados Unidos, lo que ha permitido que muchos trabajadores con visa H-1B desempeñen sus funciones desde sus hogares, que están registrados como lugares de trabajo autorizados en las solicitudes de condiciones laborales y en las peticiones de visa. Esta tendencia no ha pasado desapercibida. ¿Qué se debe tomar en cuenta?

Esto deben saber los trabajadores con visa H-1B sobre las visitas domiciliarias del USCIS

Según shrm.org, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) está llevando a cabo visitas in situ para verificar el cumplimiento de los requisitos de la visa H-1B, incluidas inspecciones en los hogares de los empleados.

Esto deben saber los trabajadores con visa H- 1B sobre las visitas domiciliarias del USCIS.

Aunque estas revisiones pueden generar inquietud, se consideran parte de los procedimientos rutinarios que buscan confirmar la veracidad de la solicitud, las funciones laborales y las condiciones de empleo.

Al respecto, Felipe Jiménez, abogado de Reddy Neumann Brown en Houston, aclaró las acciones que deben tomar los trabajadores con visa H-1B ante la llegada del USCIS a su domicilio. Conocer el funcionamiento de estas visitas y la forma correcta de responder puede ayudar a reducir la ansiedad y asegurar el cumplimiento de las medidas.

Con respecto a la posibilidad de que el USCIS se presente sin previo aviso, Jiménez afirmó que sí es posible. Si la residencia está registrada como lugar de trabajo en la solicitud de condiciones laborales o en la petición H-1B, el USCIS puede realizar una visita de verificación.

¿Las visitas son difundidas con tiempo de anticipación?

Mediante el portal web, se conoció que los funcionarios no notifican a los empleados sobre su visita, que suele ocurrir durante el horario laboral. En caso de que el empleado no esté presente, el funcionario puede dejar su información de contacto para coordinar una entrevista posterior.

Por ello, es fundamental que los empleadores informen a sus empleados que trabajan de forma remota sobre este proceso y les indiquen a quién contactar si un funcionario del USCIS se presenta.

¿USCIS puede entrar a los domicilios en cualquier momento?

Muchos creen que los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pueden acceder a una vivienda privada en cualquier momento. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, estos funcionarios carecen de una orden judicial y no tienen autoridad para ingresar a la fuerza.

Los residentes tienen la facultad de decidir si permiten o no la entrada de un agente. Independientemente de la decisión tomada, es fundamental que los empleados mantengan una actitud cortés y notifiquen de inmediato a su empleador sobre la visita.