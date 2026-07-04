ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos: DEPORTAN al primer extranjero a un REMOTO ARCHIPIÉLAGO del Pacífico

Estados Unidos ha reforzado sus medidas en materia migratoria al iniciar el traslado de personas migrantes hacia destinos poco comunes en la región del Pacífico. En fechas recientes se confirmó el primer envío de un extranjero a Palaos, un archipiélago compuesto por más de 500 islas, dentro de un acuerdo que podría facilitar futuras reubicaciones desde territorio estadounidense. Esta acción forma parte de la política del país respecto a personas sin estatus migratorio regular y solicitantes de protección internacional.

Estados Unidos trasladó inmigrantes irregulares a Palaos, un pequeño archipiélago del Pacífico.

Estados Unidos deportó a un inmigrante indocumentado a Palaos

El gobierno estadounidense aceleró las deportaciones de inmigrantes durante la administración del presidente Donald Trump, ampliando acuerdos con terceros países para la reubicación de personas sin estatus legal. Entre las opciones consideradas figuran naciones como El Salvador, Uganda y Ruanda.

En este contexto, las autoridades de Palaos confirmaron que ya recibieron a su primer trasladado a finales de mayo. Según la Presidencia del país insular, el proceso incluyó asistencia básica para su instalación en una vivienda temporal. En palabras del gobierno palauano, citadas por la agencia de noticias AFP News: "Recibimos a nuestra primera persona en el aeropuerto a finales de mayo, la llevamos a su residencia temporal y la ayudamos a conectar su teléfono y a instalarse".

Palaos y su acuerdo migratorio con Estados Unidos en el Pacífico

Palaos es uno de los países más pequeños del mundo, con cerca de 20.000 habitantes distribuidos en cientos de islas volcánicas del Pacífico, a unos 800 kilómetros al este de Filipinas. Este territorio mantiene desde hace décadas una relación estratégica con Estados Unidos bajo un acuerdo de libre asociación.

Gracias a este vínculo, Washington financia parte del presupuesto de Palaos y garantiza su defensa, mientras el país insular permite el uso de su territorio por fuerzas estadounidenses. A cambio, el nuevo memorando firmado en diciembre establece que hasta 75 inmigrantes provenientes de terceros países podrían ser acogidos para vivir y trabajar en la isla, siempre que no tengan antecedentes penales y puedan desempeñar labores consideradas útiles para el Estado.

La medida se enmarca en una tendencia más amplia de Estados Unidos a redistribuir a inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo fuera de su territorio continental, una estrategia que reconfigura el mapa migratorio hacia destinos remotos del Pacífico.