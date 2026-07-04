ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: Freno judicial a la ley "Ice Out", que imponía IMPORTANTE PROHIBICIÓN al ICE en una ciudad santuario, genera temor

Un fallo judicial volvió a colocar en el centro del debate las operaciones migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con N+ Univision 65 Philadelphia, un juez federal suspendió de manera temporal la aplicación de una ley aprobada en Filadelfia, ciudad santuario, que buscaba imponer nuevas restricciones a los agentes del ICE durante sus operativos. La decisión se produce en medio de la creciente discusión sobre los procedimientos utilizados en la detención de inmigrantes, especialmente cuando los agentes cubren su rostro durante los arrestos.

Freno judicial a la ley 'Ice Out' en Filadelfia desata temor en la comunidad inmigrante

El juez federal Chad Kenney emitió una orden judicial preliminar que impide a la ciudad de Filadelfia hacer cumplir la normativa conocida como 'Ice Out', un paquete legislativo aprobado por el Concejo Municipal que pretendía limitar la forma en que los agentes federales desarrollan sus operativos. La legislación establecía que los oficiales federales no podrían utilizar máscaras para ocultar su identidad, además de exigirles portar identificación visible y usar vehículos oficiales claramente identificados. También contemplaba posibles sanciones civiles y penales para quienes incumplieran estas disposiciones.

No obstante, el magistrado concluyó que un gobierno local no tiene facultades para imponer reglas sobre el funcionamiento de agencias federales. "Este tipo de regulación directa al Gobierno federal por parte de una municipalidad no se puede permitir", afirmó Kenney.

Según N+ Univision 65 Philadelphia, el juez agregó que permitir este tipo de medidas abriría la puerta a que cada ciudad establezca sus propias normas sobre el trabajo de los agentes federales. "Apoyar la decisión de la ciudad de Filadelfia significaría que cada una de las municipalidades podría decidir si emitir o no sus propias leyes regulatorias sobre cuándo, dónde y cómo los oficiales federales protegen su identidad", sostuvo.

¿Por qué el fallo preocupa a inmigrantes en Estados Unidos y reaviva el debate sobre ciudades santuario?

La ley 'Ice Out' había sido presentada a principios de este año como parte de un paquete de iniciativas impulsadas por autoridades locales para aumentar la transparencia en los operativos migratorios dentro de esta ciudad santuario. Aunque contemplaba excepciones para labores de vigilancia y operaciones encubiertas, su aplicación quedó suspendida tras la decisión judicial.

El caso forma parte de una disputa legal más amplia entre gobiernos locales y la administración del presidente Donald Trump sobre los límites de las autoridades municipales para regular las acciones del ICE. Mientras funcionarios locales y organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado el uso de máscaras por parte de agentes federales durante arrestos de inmigrantes y personas indocumentadas, el gobierno federal sostiene que revelar la identidad de los oficiales podría poner en riesgo su seguridad, afectar las investigaciones y comprometer las operaciones encubiertas.

De acuerdo con N+ Univision 65 Philadelphia, la resolución responde a una demanda presentada por la administración de Donald Trump y, por ahora, impide que Filadelfia aplique las disposiciones de la ley 'Ice Out' contra los agentes federales mientras el litigio continúa en los tribunales.