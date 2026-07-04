ALERTA MÁXIMA en Walmart de San Antonio: presunta ladrona APUÑALÓ EN LA CABEZA a un agente de policía, ¿cuál es su estado de salud?

Un agente del Departamento de Policía de San Antonio se recupera tras un violento incidente registrado en un Walmart de Estados Unidos, donde una detención por presunto hurto terminó en un ataque armado contra un oficial. El hecho ocurrió la noche del 3 de julio de 2026 y encendió las alertas sobre la seguridad en intervenciones dentro de comercios en San Antonio, Texas. El agente resultó herido en la cabeza, pero logró trasladarse por sus propios medios a un hospital cercano, donde recibió atención médica.

La mujer fue detenida en el lugar y será acusada de agresión agravada a un agente.

Incidente en Walmart de San Antonio: agente es apuñalado durante intento de arresto

De acuerdo con el informe policial, todo comenzó alrededor de las 7:48 p. m. en el Walmart ubicado en la cuadra 2100 de Southeast Loop 410, en San Antonio. El agente acudió al establecimiento para brindar apoyo al personal de seguridad luego de que una mujer de 35 años fuera retenida bajo sospecha de hurto.

En ese contexto, la situación escaló rápidamente cuando la sospechosa intentó huir mientras el oficial completaba el procedimiento de detención. Según reportó MySA, "El agente fue apuñalado mientras intentaba esposar al presunto ladrón", lo que dejó al uniformado con heridas leves en la cabeza. A pesar de la agresión, el agente logró trasladarse por sus propios medios a un centro médico cercano, donde fue atendido y se confirmó que su estado de salud es estable.

Mujer es detenida tras presunto ataque a un agente de policía

Tras el ataque, la mujer fue detenida en el lugar de los hechos por las autoridades. El Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés) indicó que la sospechosa habría utilizado un arma durante el forcejeo, aunque no se ha revelado de qué tipo se trataba ni su identidad.

La mujer enfrenta cargos preliminares por agresión con agravantes contra un agente del orden en Estados Unidos, mientras que aún no se ha confirmado si también será procesada por el presunto hurto dentro del Walmart de San Antonio. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y determinar todas las responsabilidades penales derivadas del incidente.